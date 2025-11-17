NanoGroup zawarła z FF Venture Capital (FFVC) umowę objęcia 5 953 uprzywilejowanych akcji imiennych FFVC łącznie za 7,5 mln zł, a FFVC zobowiązał się przeznaczyć te środki na objęcie 267 885 akcji Auxilius Pharma, podała NanoGroup. FFVC musi uzyskać zgodę NanoGroup na wszystkie decyzje podejmowane przez FFVC jako akcjonariusza Auxilius, w tym w sprawach zastrzeżonych dla walnego zgromadzenia, a także dotyczących wyjścia z inwestycji. Porozumienie obowiązuje przez 15 lat.

NanoGroup i FFVC uzgodniły też wspólne wykonywanie uprawnień osobistych akcjonariusza Auxilius w zakresie powołania dwóch z pięciu członków rady nadzorczej, podano.

„NanoGroup […] strategicznie poszerza portfolio o segment Value Added Medications, finansując 7,5 mln zł nowej emisji akcji Auxilius Pharma SA w ramach rundy inwestycyjnej tej spółki o łącznej wartości 15 mln zł. Środki pozyskane w tym ważnym dla branży procesie umożliwią Auxilius Pharma SA – pionierowi wśród polskich firm w obszarze leków o wartości dodanej -przeprowadzenie badania klinicznego fazy 1b ulepszonego leku na przewlekłą dławicę piersiową, otwierając drogę do partneringu z priorytetem na strategiczny rynek amerykański. Zdarzenie to wpisuje się również w plan długoterminowego kierunku rozwoju NanoGroup SA, ukierunkowanego na budowę silnej, zintegrowanej grupy biotechnologicznej” – czytamy w komunikacie.

Auxilius Pharma to prywatna polska firma farmaceutyczna, jako jedna z nielicznych działająca w modelu virtual biotech. Specjalizuje się w opracowywaniu leków o wartości dodanej (Value Added Medications, VAM), czyli preparatów, które wykorzystują już zbadane i dopuszczone do stosowania substancje czynne, ale w nowoczesnych formułach poprawiających skuteczność leczenia i komfort pacjenta. Wiodącym projektem Auxilius jest AUX-001: lek na przewlekłą, stabilną dławicę piersiową. Spółka prowadzi ścisłą współpracę z FDA i planuje złożenie wniosku o dopuszczenie preparatu AUX-001 do obrotu w USA w 2028 roku, podano.

„Z przyjemnością ogłaszam podpisanie umowy dotyczącej rundy finansowania o wartości 15 mln zł. Tym bardziej, że naszym partnerem na drodze dalszego rozwoju staje się pośrednio NanoGroup. To dla nas moment przełomowy, który otwiera kolejny etap rozwoju firmy i daje mocny impuls dla naszego kluczowego projektu AUX-001. Planujemy w 2026 roku przeprowadzić kolejną fazę kliniczną. Po jej pomyślnym zakończeniu do przeprowadzenia pozostanie już tylko badanie fazy 3, co sprawi, że nasz projekt znacząco zyska na atrakcyjności dla przyszłych partnerów, ponieważ będzie już bliski wejścia na rynek. Możliwe, że już na początku 2027 roku zawrzemy umowę partneringową z jednym z graczy mających mocną obecność na rynku leków kardiologicznych w USA. Wiele firm, z którymi rozmawiamy poszukuje projektów na etapie fazy 3, żeby móc szybko uzupełnić swój pipeline” – powiedział prezes Auxilius Pharma Jędrzej Litwiniuk, cytowany w komunikacie.

Część pozyskanych środków -7,5 mln zł – pochodzi z umowy objęcia akcji serii D przez fundusz FFVC, który dokonuje transakcji w imieniu NanoGroup. Akcje objęte przez fundusz mają charakter uprzywilejowany. W ramach porozumienia NanoGroup SA i fundusz FFVC podpisały side-letter określający zasady nadzoru oraz realizacji praw wynikających z uprzywilejowanego charakteru inwestycji. Pozostałe środki w wysokości 7,5 mln zł wnosi fundusz NCBR Investment Fund ASI S.A. w ramach koinwestycji z funduszem FFVC.

Obie spółki – NanoGroup i Auxilius Pharma – prowadzą dalsze rozmowy dotyczące pogłębienia współpracy oraz potencjalnych synergii, jakie może przynieść partnerstwo.

„Widzimy w Auxilius Pharma wyjątkowego partnera o dużym potencjale wzrostu i silnym zapleczu naukowym. To partnerstwo, a także zawarta transakcja, mają kluczowe znaczenie dla rynku, pokazując dynamiczne zmiany w sektorze i rosnącą rolę firm – takich jak nasze – w kształtowaniu nowego krajobrazu branżowego” – zaznaczył prezes NanoGroup Przemysław Mazurek.

„Nasz udział w tej rundzie finansowania wpisuje się w długofalową wizję budowy grupy biotechnologicznej, skoncentrowanej na osiąganiu regularnych, powtarzalnych przychodów – nie tylko w formie inwestycji kapitałowej, ale szczególnie poprzez udział w przyszłych przychodach naszych partnerów. Współpraca z Auxilius Pharma ma na celu długoterminową kooperację, taką która przyspieszy rozwój przełomowych rozwiązań medycznych i jednocześnie wygeneruje trwałą wartość rynkową” – podsumował dyrektor ds. biznesowych w NanoGroup Piotr Burliński.

Dla NanoGroup jest to już kolejny w tym roku krok w kierunku budowy szerokiej grupy biotechnologicznej – w czerwcu 2025 roku spółka przejęła od Pure Biologics platformę aptamerową oraz spółkę DOTO Medical, przypomniano.

NanoGroup powstała w 2016 r. w celu konsolidacji w jednej grupie kapitałowej spółek celowych realizujących projekty skupione wokół nanotechnologii. W 2017 roku spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews