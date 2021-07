Napływ netto do funduszy otwartych zarządzanych przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Investors TFI) przekroczyła 750 mln zł w I połowie br., zaś wartość aktywów wyniosła 8,8 mld zł na koniec czerwca, podała spółka. Investors TFI liczy, że druga półrocze br. przyniesienie powtórzenie wartości napływów z I połowy roku, poinformował prezes Zbigniew Wójtowicz.

„Na ten wzrost aktywów o ponad 800 mln zł w pierwszym półroczu miały wpływ przede wszyskim nabycia netto w naszych funduszach – ponad 750 mln zł przewagi nabyć nad umorzeniami. Pozostałe niespełna 100 mln zł to jest wpływ wycen” – powiedział Wójtowicz podczas wideokonferencji.

Dodał, że najpopularniejsze w I półroczu były fundusze mieszane, które pozyskały ponad 450 mln zł, a także fundusze akcyjne – w szczególności Investor Nowych Technologii, zaś pozostałe kategorie funduszy – w szczególności fundusze dłużne – kontrybuowały w dużo mniejszym stopniu do tego wyniku.

„W I półroczu – zgodnie z zapowiedziami wprowadziliśmy 2 nowe rozwiązania, czyli fundusz Investor Akumulacji Kapitału i fundusz Investor Quality. Te rozwiązania funkcjonują od początku marca i do tej pory zgromadziły już 75 mln zł, więc konsekwentnie budujemy aktywa i przekonujemy swoich partnerów i klientów, że warto w te rozwiązania inwestować. Z pierwszych efektów i od strony wyników i od strony nabyć jesteśmy zadowoleni ” – powiedział także prezes.

Wójtowicz poinformował, że I półrocze było dla spółki bardzo udane i liczy, że II połowa roku również będzie satysfakcjonująca.

„Te 750 mln zł w I półroczu to jest wartość, która nas cieszy i satysfakcjonuje, więc gdyby się udało to powtórzyć w II półroczu, to bylibyśmy bardzo zadowoleni. Jako firma nie tworzymy celu, jeśli chodzi o poziom napływów w kolejnych latach” – powiedział także.

Prezes poinformował, że w ostatnim etapie wdrażania PPK – tj. w podmiotach sektora publicznego Investors TFI podpisało ponad 400 umów o zarządzanie, a wśród klientów znalazły się 3 spośród 30 największych polskich miast, kilkanaście szpitali oraz wyższe uczelnie.

„Podchodząc ponad dwa lata temu do programu PPK patrzyliśmy i na PPK i na PPE, czyli te dwa narzędzia, z których mogą korzystać pracodawcy i pracownicy, decydując się na taką formę oszczędzania na przyszłą emeryturę i te dwa narzędzia traktowaliśmy razem. Udało nam się pozyskać ok. 1 570 pracodawców w obu tych programach, z czego 1 400 to są pracownicze plany kapitałowe, pozostała część to są PPE. Łącznie w obu tych programach w chwili obecnej mamy 62 tys. uczestników, więc można powiedzieć, że bardzo solidnie zwiększyliśmy liczbę naszych klientów i ta grupa, która poprzez fundusze odkłada na emeryturę jest już bardzo znacząca” – podkreślił Wójtowicz.

Wartość aktywów powierzonych Investors TFI w ramach PPE i PPK wynosi obecnie ponad 600 mln zł. Pod względem wartości zarządzanych aktywów, udział w rynku Investors TFI wynosi 2,6%.

„Patrząc na to, gdzie jesteśmy w skali rynku, to z wyników i naszego udziału jesteśmy zadowoleni. Rynek skoncentrował się na tych największych firmach – w szczególności z udziałem Skarbu Państwa, natomiast my, jako niezależna firma, nie związana, ani z grupą bankową i ubezpieczeniową, potrafiliśmy na tym rynku zaistnieć” – powiedział prezes.

Dodał, że jeśli chodzi o partycypację w firmach, które wybierają Investors TFI jako dostawców PPK, to jest ona zbliżona do poziomu, który obserwujemy na rynku, tj. 25-30%.

„Łączny udział w rynku mamy 2,6% i z tego wyniku w ramach programów emerytalnych jesteśmy bardzo zadowoleni i chcemy w kolejnych latach tę część rozwijać – w szczególności biorąc pod uwagę to, jaka jest patrycypacja w programach. Tutaj naturalnym wyzwaniem jest zwiększanie partycypacji w ramach programów emerytalnych i temu celowi będą podporządkowane nasze działania w kolejnych miesiącach i kwartałach” – podkreślił prezes.

Investors TFI powstało na początku 2005 r., jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce.

Źródło: ISBnews