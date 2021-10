Podczas dzisiejszej sesji możemy obserwować nieco gorsze nastroje na rynku akcji.

Za sprawą cofnięcia na rynku azjatyckim, główne indeksy giełdowe ze Starego Kontynentu rozpoczęły handel od spadków. Przecena szybko jednak wyhamowała, a w kolejnych godzinach europejskie indeksy próbowały odrabiać straty. Niemniej sentyment pozostaje negatywny, a w momencie przygotowania tego komentarza żaden z indeksów blue chip z Europu nie zdołał wyjść na plus. Niemiecki DAX traci aktualnie 0,35%, z kolei londyński FTSE 100 zniżkuje 0,25%, a francuski CAC40 jest notowany 0,2% niżej. Wyraźnie gorsze nastroje widać także na GPW, gdzie indeks dwudziestu największych spółek traci aż 0,8%, tym samym notowania WIG20 zmagają się ze wsparciem przy poziomie 2400 pkt, które może okazać się kluczowe w krótkim terminie. Jego przełamanie może bowiem doprowadzić do pogłębienia korekty spadkowej.

Jeśli chodzi z kolei o rynek amerykański, podczas wczorajszej sesji doszło do wyhamowania ruchu wzrostowego, a dziś nastroje pozostają mieszane. Dow Jones zniżkuje 0,25%, S&P500 oscyluje w rejonach poziomu odniesienia, podczas gdy Nasdaq zyskał 0,3%. Sytuacja na amerykańskim indeksie technologicznym wygląda szczególnie ciekawie. Patrząc na sytuację techniczną, wczoraj doszło tutaj do przetestowania historycznych maksimów, a następnie do dynamicznej reakcji podażowej. W konsekwencji cofnięcia, na wykresie utworzyła się formacja świecowa spadającej gwiazdy, co z pewnością nie zachęca do zakupów, tym bardziej że utworzyła się ona na wysokości historycznych rekordów, co może oznaczać również próbę utworzenia szerokiej struktury podwójnego szczytu. Kluczowe dla dalszego kierunku w krótkim terminie może okazać się więc zamknięcie dzisiejszej sesji, które potwierdzi, bądź zaneguje wczorajszą formację świecową. Warto dodać, że na WallStreet trwa sezon publikacji wyników kwartalnych, przez co oprócz danych makro, inwestorzy w najbliższych dniach będą brali pod uwagę raporty finansowe spółek. Dziś sporą zmienność możemy obserwować na akcjach Robinhooda, który traci ponad 10%, a to za sprawą rozczarowujących wyników.

Źródło: XTB / Łukasz Stefanik, Analityk Rynków Finansowych