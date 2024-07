TFI PZU podtrzymuje pozytywne nastawienie do akcji, choć ocenia, że na powtórkę spektakularnej, ubiegłorocznej hossy jednak się nie zanosi. Największy potencjał Towarzystwo niezmiennie dostrzega na GPW – zwłaszcza w segmencie małych i średnich spółek.

„Na półmetku 2024 r. podtrzymujemy pozytywne nastawienie do akcji. Na powtórkę spektakularnej, ubiegłorocznej hossy jednak się nie zanosi, a giełdom przyjdzie się zmierzyć z 'bagażem’ sezonowości i polityczną huśtawką w USA. Nasze prognozy dla polskich akcji jak dotąd sprawdzają się idealnie: WIG rośnie w dwucyfrowym tempie, a prym wiodą małe i średnie spółki. Ich perspektywy pozostają pozytywne” – czytamy w „Aktualizacji scenariuszy TFI PZU”.

Towarzystwo ocenia, że po okresie wąskiej hossy na Wall Street nadszedł już czas, by aktywniej poszukać potencjału poza gronem technologicznych gigantów. W Europie dostrzega szansę na selektywne wzrosty pod (wciąż nieśmiałe) ożywienie gospodarcze.

„Największy potencjał niezmiennie dostrzegamy na GPW – a zwłaszcza w segmencie małych i średnich spółek. W Polsce jest rozgrywany scenariusz ożywienia gospodarczego (mocny konsument) oraz rosnących wolumenów sprzedaży w spółkach (co potwierdzają dobre wyniki za I kwartał br.). Całości dopełniają wspierające czynniki 'techniczne'” – czytamy dalej.

Zaktualizowany konsensus zakłada, że w 2024 r. łączny zysk dużych (WIG20) i średnich (mWIG40) spółek z GPW wyniesie 76,1 mld zł. To nieco mniej niż zakładano w kwartał temu, ale wynika to głównie z wyższej niż prognozowana wcześniej bazy (spółki opublikowały lepsze od oczekiwań wyniki za ub.r.) oraz rewizji w dół szacowanych zysków dla sektorów oil&gas i energetycznym. Po ich wyłączeniu zyski pozostałych spółek mają być o ponad 8% wyższe niż w 2023 r. Rynek zakłada też poprawę zysków w 2025 r. o ok. 7% r/r – co może stymulować wzrosty zgodnie z zasadą „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”, wskazano też w raporcie.

„Inwestorów zagranicznych mogą zachęcić też wciąż niskie wyceny na GPW. Dobry sezon wynikowy skłonił analityków po rewizji w górę zysków spółek na 2025 r., w efekcie czego wskaźnik cena/ zysk dla indeksu WIG obliczony na podstawie prognozowanych zysków spółek na kolejne 12 miesięcy utrzymuje się poniżej 10x. Polskie akcje pozostają też istotnie tańsze od zagranicznych (o 22% względem rynków wschodzących)” – napisało też Towarzystwo.

TFI PZU to – pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Działa od 1999 roku i jest częścią Grupy PZU. TFI PZU zarządza kwotą ponad 55 mld zł.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews