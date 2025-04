Wprowadzenie ceł w zapowiadanym przez USA kształcie miałoby negatywny wpływ na średnioterminowe perspektywy rynku akcji, jednakże szereg czynników sprawia, że polskie indeksy mają jeszcze przestrzeń do dalszych wzrostów, dlatego nastawienie do polskiego rynku pozostaje bez zmian, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.

„Pomimo, że jest to komentarz za marzec nie sposób krótko nie odnieść się do zapowiedzi ceł jakie planuje nałożyć USA na swoich partnerów handlowych. Uważamy, że wprowadzenie ceł w zapowiadanym kształcie miałoby negatywny wpływ na średnioterminowe perspektywy rynku akcji. Musimy jednak pamiętać, że może to być element strategii negocjacyjnej USA zmierzającej do uzyskania lepszych warunków handlowych. Nie można wykluczyć sytuacji, że kraje obłożone cłami wycofają lub ograniczą cła na towary importowane z USA. Takie działania mógłby ograniczyć skalę zapowiadanych przez USA ceł oraz spowodować poprawę nastrojów na rynkach finansowych” – napisał Cesarz w comiesięcznej analizie Towarzystwa.

Jednocześnie podkreślił, że w horyzoncie średnioterminowym, nasze nastawienie Towarzystwa do polskiego rynku pozostaje bez zmian.

„Uważamy, że polskie indeksy mają jeszcze przestrzeń do dalszych wzrostów. Wynika to z faktu, że polskie aktywa są beneficjentami 3 głównych tendencji: wzrostu zainteresowania inwestorów rynkami wschodzącymi, powrotem inwestorów na rynki europejskie w związku z planami inwestycyjnymi w Europie oraz zapowiedziami zakończenia wojny w Ukrainie. Dodatkowo pieniądze płynące do polski z KPO i dobra sytuacja konsumenta przekładać się powinna na dalszy wzrost wyników notowanych spółek, a powrót spółek z udziałem Skarbu Państwa do wypłacania dywidend oraz atrakcyjne wyceny stanowią dodatkową zachętę do posiadania polskich akcji” – wymienił zarządzający.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Źródło: ISBnews