Nasz Prąd S.A., jeden z liderów transformacji energetycznej w Polsce dostarczający klientom indywidualnym ​i sektorowi publicznemu zintegrowane rozwiązania energetyczne, wchodzi w kluczowy etap przygotowań do debiutu na GPW w Warszawie. Wrocławska spółka jest już po kolejnej rundzie pytań ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do złożonego prospektu i konsekwentnie realizuje kolejne kroki związane z przygotowaniem oferty publicznej. Intencją Spółki, przy sprawnym procesie zatwierdzenia prospektu oraz sprzyjającym otoczeniu rynkowym, jest debiut giełdowy nawet w maju tego roku. Planowana wartość oferty publicznej ma wynieść około 50 mln zł, z czego 30 mln zł powinna wynieść nowa emisja akcji. Pozyskane środki pozwolą spółce na dynamiczniejszy rozwój w obszarze zamówień publicznych, gdzie Nasz Prąd obserwuje dynamiczny wzrost zainteresowania kompleksowymi rozwiązaniami oferowanymi przez Spółkę.

– Proces wejścia na GPW wyraźnie przyspiesza. Potwierdzeniem tego są zaawansowane prace związane z zatwierdzeniem przez KNF naszego prospektu. Nasz Prąd to dziś silna, zdrowa finansowo Spółka, oparta na stabilnych fundamentach operacyjnych i generująca powtarzalne przepływy pieniężne. Dynamicznie zwiększamy skalę działalności, a bardzo dobre perspektywy wzrostu – w szczególności na niezwykle chłonnym rynku zamówień publicznych – pozwolą nam zaoferować inwestorom nową, interesującą i długoterminową pozycję inwestycyjną w ich portfelach. Jesteśmy gotowi na debiut giełdowy zarówno pod względem organizacyjnym, jak i biznesowym. Oczywiście dużo czynników jest poza kontrolą spółki, ale naszą intencją jest debiut na GPW jeszcze w maju tego roku – podkreśla Marcin Frączek, prezes zarządu Nasz Prąd SA.

Segment zamówień publicznych stanie się jednym z kluczowych i najbardziej stabilnych filarów działalności Spółki. W krótkim czasie Nasz Prąd wygrał przetargi o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych, charakteryzujące się wysoką przewidywalnością realizacji oraz dwucyfrowymi marżami. Przetargi publiczne to wysokowolumenowe zamówienia o zarówno średnim, jak i dużym zakresie, realizowane regionalnie, w których Spółka skutecznie wykorzystuje efekty skali, zarówno w obszarze logistyki, jak i zarządzania całym pipeline’em projektowym.

– W perspektywie 3-4 lat segment zamówień publicznych może odpowiadać za znaczącą cześć naszej struktury produktowej. Dynamicznie rosnący pipeline przetargów – szacowany na ok. 100 mln zł w 2026 roku – to dla nas okazja i perspektywiczny rynek. Dziś finansujemy realizację tych kontraktów głównie ze środków własnych. Jednak skala zapotrzebowania na tym rynku jest tak duża, że aby zintensyfikować dynamiczny wzrost segmentu przetargów i rozwinąć cały potencjał Spółki, niezbędne jest wykorzystanie środków z planowanej emisji. Jednocześnie rozbudowana sieć współpracujących z nami sprzedawców, popyt na rynku, ogólny trend sprzyjający branży OZE, a także rosnąca świadomość dotycząca bycia prosumentem u klientów, napędzają nasz długofalowy biznes – mówi Marcin Frączek.

Rosnące wymogi unijne oraz potrzeba generowania oszczędności po stronie jednostek publicznych będą dodatkowo stymulować rynek zamówień publicznych, którego wartość Spółka szacuje obecnie na miliardy złotych rocznie.

Transformacja energetyczna napędza wyniki spółki Nasz Prąd

Nasz Prąd jest jednym z kluczowych beneficjentów transformacji energetycznej w Polsce. Spółka działa w centrum megatrendów związanych z poprawą efektywności energetycznej, bezpieczeństwem sieci przesyłowych oraz rosnącą rolą magazynowania energii. Spółka nie oferuje pojedynczego produktu, lecz kompletny ekosystem energetyczny dla gospodarstw domowych i sektora publicznego – od projektu i doradztwa technologicznego, przez montaż, finansowanie, aż po późniejszą obsługę serwisową. Takie podejście pozwala klientom realnie obniżać koszty energii, zwiększać autokonsumpcję, stabilizować zużycie oraz ograniczać ryzyka związane z przerwami w dostawach energii i potencjalnymi black-outami.

– Transformacja energetyczna w Polsce wchodzi w dojrzałą fazę, w rekordowych miesiącach, takich jak czerwiec 2025 r. odnawialne źródła energii po raz pierwszy wyprodukowały więcej energii niż węgiel. To trend, który będzie w Polsce wzrastał.. Potwierdza to atrakcyjność inwestycyjną spółek z naszej branży i przyszłościowy charakter sektora – mówi Marcin Frączek.

Model biznesowy Nasz Prąd jest zdywersyfikowany i odporny na zmienność rynku. Około 50% przychodów generują magazyny energii, uzupełnieniem oferty są panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i nowoczesne rozwiązania grzewcze.

Nasz Prąd dostrzega znaczący potencjał rozwoju rynku magazynów energii. Na koniec 2024 roku w Polsce funkcjonowało prawie 47 tys. takich instalacji u prosumentów, natomiast zgodnie z planami rządu ich liczba ma wzrosnąć do 200 tys. do końca III kwartału 2027 roku. Pamiętajmy, że pod koniec 1 kwartału 2024 było to niewiele ponad 10 tys. instalacji co pokazuje jak dynamicznie ten rynek już się rozwija. W średnim horyzoncie czasowym rynek ten może wykazywać zapotrzebowanie nawet na 100 – 150 tys. instalacji rokrocznie. Wsparciem dla tego trendu ma być nowy program adresowany do prosumentów, stanowiący kontynuację inicjatywy Mój Prąd, w którym nacisk zostanie położony na rozwój przydomowych magazynów energii. W efekcie Spółka spodziewa się silnego wzrostu inwestycji w magazyny energii, co najmniej w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Trend związany z transformacją energetyczną Polski przekłada się na bardzo dobre wyniki finansowe Spółki. Nasz Prąd generuje stabilne przepływy pieniężne i buduje wartość w oparciu o realne kompetencje operacyjne. W 2024 r. Spółka wypracowała 101 mln zł przychodów, wobec 58,1 mln zł rok wcześniej. Wartości te przełożyły się na 18,7 mln zł EBITDA, co oznaczało wzrost o ponad 7,6 mln zł w porównaniu do roku 2023.

Z kolei po trzech kwartałach 2025 r. Spółka osiągnęła około 116,6 mln zł przychodów oraz 23,3 mln zł EBITDA (po wyeliminowaniu jednorazowych efektów programów motywacyjnych i płatności w formie akcji zgodnie z MSSF 2). Zarząd oczekuje, iż wyniki za cały 2025 rok znacząco przewyższą 2024 r.

– Oferujemy naszym klientom usługi najwyższej jakości i jesteśmy skuteczni w tym co robimy. Wyznajemy zasadę, że to klient jest na pierwszym miejscu, co przekłada się na nasze wyniki – mówi Marcin Frączek i dodaje – Kluczowym elementem strategii Nasz Prąd jest dzielenie się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami. Zamierzamy kontynuować tę politykę, przeznaczając co najmniej 80% zysku na dywidendę lub skup akcji. Nasz model oparty jest na stabilnym cash flow i dywersyfikacji, co pozwala nam patrzeć na przyszłość z dużą pewnością.

Działalność Nasz Prąd wspierają kluczowe trendy regulacyjne, takie jak dyrektywa EPBD, rosnące znaczenie efektywności energetycznej, magazynowania energii oraz presja na bezpieczeństwo i niezależność energetyczną.

