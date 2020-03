Narodowy Bank Polski (NBP) planuje aukcję obligacji na jutro, poinformował prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Aukcję zakupu obligacji planujemy na jutro” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Oceniając działania zaproponowane przez zarząd i decyzje RPP najważniejsze w tym pakiecie to jest obniżenie stóp procentowych, zasilenie banków w płynność, w operacjach repo i wprowadzenie zakupu obligacji. Zakup obligacji będzie się bardzo silnie rozwijał w najbliższych dniach i tygodniach lub miesiącach jak i zasilanie repo. To jest właściwie standard wszystkich banków centralnych” – powiedział Glapiński

Ocenił, że kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa będzie głęboki.

„Kryzys będzie głęboki, ale państwo jest dobrze do tego przygotowane. Byliśmy przygotowani na kryzys. On nie jest katastroficzny. Jest to poważny kryzys” – powiedział Glapiński

Ocenił, że działania rządowe i pakiet antykryzysowy „przerasta wszystko co było do wyobrażenia i uderza z całą siłą”.

„Mamy bardzo silny system bankowy, zaopatrzony w kapitał” – dodał.

Na początku tygodnia zarząd Narodowego Banku Polskiego (NBP), na podstawie obowiązujących regulacji, podjął decyzję o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów. Wśród tych instrumentów będą m.in. operacje repo, skup obligacji skarbowych „na dużą skalę” w ramach operacji otwartego rynku oraz kredyt wekslowy dla banków.

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe – m.in. główną stopę referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła również stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 pkt proc. z 3,5 pkt proc. i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej (tj. do 1%) z 0,5%.

