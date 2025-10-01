Zarząd Neptis zdecydował o zmianie nazwy spółki na Yanosik i potrzebie ujednolicenia wizerunku spółki z jej flagową marką – Yanosik, co między innymi doprowadzi do wzmocnienia rozpoznawalności spółki wśród inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, podała spółka.

Spójna nazwa Yanosik ma ułatwić identyfikację spółki i jednoznacznie kojarzyć ją z innowacyjną technologią oraz wartościami, jakie od lat doceniają użytkownicy aplikacji: bezpieczeństwem, wiarygodnością i nowoczesnością, podano.

„Zmiana nazwy to element naszej strategii – chcemy dotrzeć do szerszego grona inwestorów. Yanosik to nasz kluczowy produkt – ceniony i rozpoznawalny wśród kierowców. Dlatego naturalnym krokiem było ujednolicenie identyfikacji marki i nazwy spółki, co, mamy nadzieję, pozytywnie przełoży się na rozpoznawalność również wśród inwestorów, z których na pewno większość jest też kierowcami” – powiedział prezes Adam Tychmanowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka Yanosik od ponad piętnastu lat rozwija ekosystem usług dla kierowców, w tym flagową aplikację Yanosik. To narzędzie, tworzone i nieprzerwanie udoskonalane, stało się liderem wśród polskich rozwiązań wspierających bezpieczną i płynną jazdę. Z aplikacji korzysta już ponad 5 mln kierowców, którzy codziennie wymieniają informacje o sytuacji na drogach, kontrolach i utrudnieniach, podano.

Neptis jest twórcą systemu Yanosik obejmującego zarówno urządzenia informujące o sytuacji na drodze, jak i aplikację mobilną, z której korzystają miliony kierowców.

Źródło: ISBnews