Nest Bank miał ponad 102 mln zł zysku netto w 2024 r., podał bank. Sprzedaż kredytów wzrosła o 37,8% r/r do 912,1 mln zł.

„To bez wątpienia najlepszy rok w historii Nest Banku. Rekordowy wynik finansowy przekraczający 102 mln zł, debiut spółki leasingowej i AI Agenta w aplikacji mobilnej potwierdzają skuteczność naszej strategii. Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja była postrzegana jako innowacyjna ciekawostka, a dziś staje się standardem. Cieszy nas, że to właśnie N!Asystent na zawsze pozostanie pierwszym produkcyjnym wdrożeniem AI Agenta w polskiej bankowości. Pokazujemy, że na polskim rynku jest miejsce dla mniejszych, ale wysoce innowacyjnych instytucji finansowych wyspecjalizowanych w obsłudze przedsiębiorców. Rozumiemy potrzeby mikro- i małych firm, jesteśmy ekspertami w obsłudze tej grupy i konsekwentnie realizujemy naszą strategię. Od lat oferujemy wysokiej jakości produkty w atrakcyjnej cenie – w dużej mierze dzięki mądremu wykorzystaniu technologii” – powiedział prezes Piotr Kowynia, cytowany w komunikacie.

Rok 2024 przyniósł także rekordowy poziom sprzedaży kredytów – 912,1 mln zł, co oznacza wzrost o 37,8% rok do roku. Bank utrzymuje stabilną i silną pozycję kapitałową (TCR: 19,97%) oraz zwiększył sumę bilansową o 21%, podano również.

W 2025 roku Nest Bank planuje wprowadzenie płatności powtarzalnych BLIK oraz udostępnienie profilu zaufanego bezpośrednio w systemie bankowości internetowej. Jednocześnie zapowiada dalsze inwestycje w sztuczną inteligencję – zarówno w obszarze obsługi klienta (np. infolinia, proces reklamacyjny), jak i w procesach operacyjnych. Zastosowanie AI ma istotnie podnieść efektywność działania banku i jakość obsługi, a także wzmocnić jego przewagę konkurencyjną w kluczowym segmencie mikro- i małych firm, wymieniono.

„Skupiamy się na segmencie klientów biznesowych, który stanowi tkankę krytyczną polskiej gospodarki, ma on bowiem ok 40% udziału w PKB oraz daje pracę powyżej 50% zatrudnionych w polskiej gospodarce. Oferujemy przedsiębiorcom usługi w bardzo konkurencyjnej cenie oraz bardzo nowoczesne, w tym wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję. Realizujemy swoją strategię, mając na uwadze dobro naszych klientów i pracowników w długofalowej perspektywie. Rozwijamy się przy tym dynamicznie, czerpiąc garściami z nowych rozwiązań technologicznych. N!Asystent, jako pierwszy AI Agent w polskiej bankowości, wyznaczył nowy standard obsługi klienta, ale to dopiero początek. Naszym celem jest stworzenie w pełni funkcjonalnej bankowości konwersacyjnej – takiej, która pozwoli klientowi załatwić każdą sprawę bankową z pomocą agenta AI, znającego jego produkty i potrzeby. N!Asystent już dziś potrafi naprawdę wiele: pomaga użytkownikowi opłacać faktury ze zdjęcia, zlecać przelewy, odnajdywać właściwe miejsca w aplikacji czy analizować wydatki. W kolejnych latach skupimy się jeszcze mocniej na automatyzacji” – powiedział pierwszy wiceprezes Janusz Mieloszyk.

W 2025 roku spółka Nest Lease, należąca do grupy Nest, będzie rozwijała swoją ofertę, aby przyciągać nowych klientów biznesowych i wspierać wzrost całkowitego bilansu grupy. Równolegle Grupa Nest (w jej skład wchodzą Nest Bank, Nest Lease i Faktoria) zamierza poszerzać swoją obecność w segmencie średnich przedsiębiorstw, oferując kompleksowe rozwiązania – od rachunków firmowych, przez kredyty inwestycyjne, aż po leasing, podano także.

„Rok 2025 przyniesie dalszy rozwój naszej oferty dla małych i średnich firm – kluczowego segmentu naszej strategii. Kontynuujemy intensywny rozwój leasingu, ale planujemy również wprowadzenie kredytu inwestycyjnego, który uzupełni naszą ofertę, pozwalając przedsiębiorcom jeszcze skuteczniej zarządzać finansami i wspierać rozwój ich firm” – zakończył Mieloszyk.

Nest Bank jest zależny od funduszu private equity AnaCap, który zarządza funduszami o wartości 2,9 mld euro, pochodzącymi od globalnych inwestorów.

Źródło: ISBnews