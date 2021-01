Zarząd Netii ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje spółki wysokości 4,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej, podała Netia.

„Zarząd spółki stwierdza, że cena akcji w wezwaniu mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki” – czytamy w stanowisku dotyczącym wezwania.

Cyfrowy Polsat 23 grudnia 2020 r. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,8 zł za sztukę.

Nertia podała, że ze względu na brak informacji związanych z dalszymi zamiarami wzywającego wobec spółki, zarząd nie jest w stanie ocenić w dalszym zakresie wpływu wezwania na jej interes.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

