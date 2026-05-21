Neuca odnotowała 68,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 48,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 96,7 mln zł wobec 79,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 128,98 mln zł wobec 110,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3556,91 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 3365,89 mln zł rok wcześniej.

„Pierwszy kwartał roku, trudny dla wielu firm farmaceutycznych, dla Neuca był udany. Uwagę zwracają zwłaszcza wysokie, zarówno nominalnie, jak i pod kątem rokrocznej dynamiki wyniki finansowe. Cieszy także utrzymanie kosztów SG&A w ryzach – ich dynamika r/r nie przekracza wzrostu skonsolidowanych przychodów. Na spowalniającym rynku nadal uzyskujemy bardzo wysoką dynamikę. Dzisiaj, w oparciu o wstępne wyniki kwietnia spodziewamy się lekkiego ożywienia całego rynku i pozostajemy optymistami co do jego rozwoju, a o naszą pozycję jesteśmy całkowicie spokojni” – powiedział prezes Grzegorz Dzik, cytowany w komunikacie.

W I kw. 2026 roku wartość rynku hurtu aptecznego wzrosła o 2,% do ponad 13 mld zł, podano. Udziały rynkowe Grupy wyniosły 28,7% (+0,3 pkt proc. r/r), a w strategicznym obszarze aptek niezależnych: 38% (+0,8 pkt proc. r/r), podano.

„W ocenie sytuacji rynkowej I kwartału br. istotne znaczenie miał sezon grypowo-przeziębieniowy, który był jednym z najsłabszych w ciągu kilku ostatnich lat, pomimo tylko nieznacznego spadku łącznej liczby zachorowań infekcyjnych. Wydaje się, że poziom odporności populacyjnej uległ poprawie w wyniku liczby przyjętych szczepień przed sezonem grypowym, co przełożyło się na łagodniejszy przebieg zachorowań i mniejszą liczbę wizyt pacjentów w aptekach. Do spadku wolumenów sprzedawanych produktów leczniczych przyczyniły się także wysokie ceny produktów, które rosły znacznie szybciej niż inflacja. W konsekwencji liczba sprzedanych na rynku opakowań spadła r/r o blisko 4%” – czytamy dalej w komunikacie.

Na koniec marca br. w programach partnerskich Świat Zdrowia i Partner brało udział ponad 2 tys. aptek niezależnych (2020 aptek, tj. o 101 więcej wobec analogicznego momentu w 2025 roku), podano także.

Segment Produkcji Farmaceutyków w I kwartale 2026 roku wypracował 146,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (+3,8% r/r). Wynik EBITDA segmentu w minionym kwartale przekroczył 30 mln zł (30,5 mln zł, tj. 28,1% r/r). Spółka Synoptis Pharma w okresie pierwszych trzech miesięcy 2026 roku osiągnęła najwyższą dynamikę wzrostu wartości sprzedaży wśród 20 największych producentów na rynku non-Rx (wzrost o 7,6% wobec średniej rynkowej na poziomie -3,3%).

W Obszarze Opieki Medycznej łączne przychody ze sprzedaży wzrosły o 17,1% do 205 mln zł. Łączna wartość zysku EBITDA segmentów Operator Medyczny i Działalność Ubezpieczeniowa wyniosła 19,3 mln zł, tj. trzykrotnie więcej wobec analogicznego odczytu sprzed roku (6,4 mln zł).

„W pierwszym kwartale 2026 roku objęliśmy opieką już ponad 869 tys. osób. Utrzymujemy wysoką dynamikę wzrostu. Przychody segmentu Operatora Medycznego wzrosły o 20% r/r, osiągając ponad 148 mln zł w pierwszym kwartale 2026 roku. Wzrost odnotowały również Centra Medyczne Świat Zdrowia – przychody zwiększyły się o 22% r/r, co jest efektem zarówno rozwoju organicznego, jak i realizowanych akwizycji. Operator Medyczny pracuje nad poprawą efektywności operacyjnej oraz wdraża proaktywną, spersonalizowaną i skoordynowaną opiekę medyczną, działania te przekładają się na wzrost poziomu EBITDA z poziomu 5,4 mln zł do 15,6 mln zł. Satysfakcję pacjentów potwierdza również utrzymujący się powyżej 70 wskaźnik NPS” – skomentowała wiceprezes Julita Czyżewska.

Segment Badań Klinicznych w okresie styczeń – marzec 2026 roku wypracował zbliżone r/r przychody: 120,3 mln zł (w porównaniu ze 121,1 mln zł) oraz 1 mln zł zysku EBITDA (wobec 3,3 mln zł w I kwartale 2025 roku). Backlog obszarów SMO i CRO segmentu badań klinicznych na koniec marca 2026 roku wzrósł o 17,3% r/r do 353,5 mln USD.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 59,78 mln zł wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2024 r. wyniósł średniorocznie 29,5%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW.

