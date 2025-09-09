Neuca ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 51 073 akcji własnych, stanowiących do 1,12% kapitału zakładowego, po cenie 725 zł za sztukę, podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 10 września, a zakończy 18 września br. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na 23 września 2025 r.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2024 r. wyniósł średniorocznie 29,5%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40

Źródło: ISBnews