Newag odnotował 153,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 45,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 196,71 mln zł wobec 59,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 924,9 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 564,97 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 282,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 91,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 774,12 mln zł w porównaniu z 1 140,32 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 394,89 mln zł wobec 152,42 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2025 roku wyniosła 1 774,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest wyższa o 633,8 mln zł (+55,6%). Grupa wypracowała zysk w wysokości 283,1 mln zł (+207,8%), podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Grupy wyniósł 92 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 394,9 mln zł i była o 242,5 mln zł wyższa niż w trzech kwartałach roku 2024 (+159,1%). Suma bilansowa zwiększyła się o 288 mln zł (+16,2%) do kwoty 2 070,5 mln zł. Wartość księgowa jednej akcji wyniosła 23,87 zł i była wyższa o 4,96 zł (+26,2%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego” – czytamy w sprawozdaniu zarządu dołączonym do raportu kwartalnego.

„Główny wpływ na wyniki grupy kapitałowej za okres trzech kwartałów 2025 roku miały:

znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży będący efektem planowej realizacji pozyskanych kontraktów, w konsekwencji czego po trzech kwartałach br. Grupa osiągnęła najwyższy poziom przychodów w swojej historii;

marża brutto na sprzedaży, która wyniosła 484,8 mln zł (wzrost o 108,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża była wyższa o 6,9 pkt proc. i wyniosła 27,3%. Na poziom rentowności w analizowanym okresie wpłynął przede wszystkim wzrost wolumenu przychodów będący rezultatem zbudowanego portfela zamówień gwarantującego seryjność produkcji oraz efektywne wykorzystanie zasobów, przy jednoczesnej znacząco niższej niż spodziewana inflacyjnej zmianie cen materiałów i komponentów;

korzystnie kształtujący się kurs euro/zł w analizowanym okresie. Dla realizacji bieżących kontraktów zawieranych jeszcze w okresie dużej zmienności kursów walutowych Grupa przyjmowała wyższy poziom kursu euro/zł, wobec czego realne ceny zakupu materiałów były o kilka procent niższe niż budżetowane. W bieżącym roku struktura kosztów materiałowych charakteryzuje się większym udziałem zakupów realizowanych w euro, co przy korzystnym kursie przełożyło się na wygenerowanie oszczędności;

wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 22,5 mln zł (+22,4%), głównie za sprawą wzrostu kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, związanych ze znacznym zwiększeniem zatrudnienia. Wzrost kosztów ogólnego zarządu w analizowanym okresie pozostawał istotnie niższy od dynamiki przychodów, co pozytywnie wpłynęło na marżę operacyjną i potwierdza efekt skali w działalności spółki;

ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 9,2 mln zł; koszty finansowe zmniejszyły się o 3,3 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w porównaniu do trzech kwartałów roku 2024 zmniejszyło się o 18,7 mln zł (-16,6%)” – wymienił Newag.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 265,64 mln zł wobec 61,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews