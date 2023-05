Newag odnotował 25,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 39,98 mln zł wobec 5,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 50,88 mln zł wobec 16,61 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 275,98 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 197,48 mln zł rok wcześniej.

„Główne czynniki mające wpływ na wyniki Grupy przedstawiają się następująco:

– realizacja, zgodnie z planami sprzedaży przyjętej dla pierwszego kwartału, w szczególności odbiorów i sprzedaży 12 lokomotyw Dragon E6MST dla PKP CARGO S.A.,

– wartość marży na sprzedaży, która wyniosła 61,8 mln zł (+34,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża była wyższa o 8,4 punktów procentowych i wyniosła 22,4%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury sprzedaży w tym okresie,

– ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 7,5 mln zł (-1,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek Grupy w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku zmniejszyło się o 42,9 mln zł, co jednak przy jednoczesnym wzroście poziomu stóp procentowych przełożyło się na wyższe koszty finansowania długu. W I kwartale 2023 roku średnia wartość wskaźnika WIBOR 3M wynosiła 6,9%, podczas gdy w I kwartale 2022 roku 3,5%,

– dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej (2,6 mln zł); wyższa wartość pozostałych przychodów operacyjnych (+1,2 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego) co wynika z otrzymania odszkodowań w wysokości 2,6 mln zł,

utrzymujący się od kilkunastu miesięcy wysoki poziom inflacji wpływający na zwiększenie kosztów działalności; szczególnie kosztów materiałów i usług” – czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 9,61 mln zł wobec 11,63 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews