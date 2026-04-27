Newag odnotował 355,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 122,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 440,6 mln zł wobec 160,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 498,66 mln zł wobec 210,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Przychody Grupy Newag ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 2 386,4 mln zł i były wyższe o 797 mln zł (+50,1%) w porównaniu do roku 2024. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 677,9 mln zł i była wyższa o 342,1 mln zł (+101,9%). W ujęciu procentowym marża ta wyniosła 28,4% i była wyższa o 7,3 pkt proc. w porównaniu do roku 2024. W 2025 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 356,5 mln zł, czyli o 233,8 mln zł więcej niż w roku poprzednim (+190,5%). Jednocześnie EBITDA wyniosła 498,7 mln zł w porównaniu z 210,8 mln zł za rok 2024 (+136,6%)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Czynniki, które istotnie wpłynęły na działalność Grupy i osiągnięte wyniki:

znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży będący efektem planowej realizacji pozyskanych kontraktów, który z kolei jest wynikiem konsekwentnie zwiększanego portfela zamówień zapewniającego seryjność produkcji i efektywne wykorzystanie zasobów;

wartość marży brutto na sprzedaży, która wyniosła 677,9 mln zł (w ujęciu procentowym marża wyniosła 28,4%). Osiągnięta marża jest pochodną znaczącego wzrostu wolumenu sprzedaży, struktury zrealizowanej sprzedaży z przewagą przychodów w segmencie lokomotyw elektrycznych oraz znacząco niższych niż założonych w budżetach zmianach cen materiałów i komponentów, w tym szczególnie z powodu korzystnie kształtującego się kursu EUR/PLN w analizowanym okresie. Dla realizacji bieżących kontraktów zawieranych jeszcze w okresie dużej zmienności kursów walutowych Grupa przyjmowała wyższe poziomy kursu EUR/PLN, wobec czego realne ceny zakupu materiałów były o kilka procent niższe niż budżetowane;

wzrost wolumenu sprzedaży względem 2024 roku, przy jednoczesnym przekroczeniu progu rentowności, pozwolił na pełne wykorzystanie efektu dźwigni operacyjnej. Dzięki temu marża generowana na sprzedaży powyżej punktu rentowności (ang. break-even point) bezpośrednio i w znacznym stopniu buduje zysk operacyjny Grupy, podano również.

„Wzrost marży i rentowności sprzedaży potwierdza skuteczność działań w zakresie optymalizacji kosztów i efektywnego zarządzania. Uzyskane wyniki odzwierciedlają również sprzyjającą sytuację rynkową i rosnące zapotrzebowanie na oferowane produkty, co tworzy solidne podstawy dla dalszego rozwoju grupy kapitałowej Newag” – czytamy dalej.

W 2025 roku Newag zawarł umowy o łącznej szacunkowej wartości 1,1 mld zł netto, a także przekazał do eksploatacji łącznie 101 fabrycznie nowych pojazdów szynowych, w tym 38 dla PKP Intercity.

Nakłady inwestycyjne Grupy Newag wyniosły 51,7 mln zł w roku 2025, a w 2026 roku grupa planuje przeznaczyć na ten cel 77,4 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 386,42 mln zł w 2025 r. wobec 1 589,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 326,65 mln zł wobec 100,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,39 mld zł w 2025 r.

