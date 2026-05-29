Newag odnotował 57,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 52,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 70,99 mln zł wobec 66,97 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 85,52 mln zł wobec 81,18 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 422,27 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 374,6 mln zł rok wcześniej.

„Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosła 422,3 mln zł i była wyższa o 47,7 mln zł (+12,7%) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 111,7 mln zł i była wyższa o 4,1 mln zł (+3,9%). W ujęciu procentowym marża ta wyniosła 26,5% i była niższa o 2,2 pkt proc. w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2025” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„W ocenie zarządu sytuacja finansowa Grupy pozostaje stabilna, a wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2026 roku są zgodne z oczekiwanymi wartościami. W analizowanym okresie Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży wynikający przede wszystkim z postępu realizacji posiadanego portfela zamówień przy nieznacznie niższym poziomie rentowności będącym konsekwencją zmiany struktury sprzedaży. Zjawisko to ma charakter operacyjny i wynika ze specyfiki realizowanych kontraktów. W tym samym okresie koszty ogólnego zarządu wzrosły jedynie o 1,6%, czyli mniej niż poziom inflacji, potwierdzając tezę o zbudowaniu struktury Grupy będącej w stanie wypracowywać coraz to wyższe wolumeny przychodów przy niewielkich zmianach kosztów ogólnych i jednocześnie przy coraz to wyższych wartościach wskaźników rentowności. Kluczowym czynnikiem wpływającym na działalność Grupy pozostaje poziom zakontraktowanego portfela zamówień, zapewniający stabilność przychodów i przewidywalność wyników w kolejnych latach” – podano.

W I kwartale 2026 roku wartość nakładów inwestycyjnych Grupy wyniosła 24 mln zł. Poniesione nakłady dotyczyły głównie oprzyrządowania produkcyjnego, zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 45,89 mln zł wobec 42,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,39 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews