Newag odnotował 76,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 31,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 88,01 mln zł wobec 43,34 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 474,61 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 351,98 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2025 r. spółka miała 129,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 46,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 849,21 mln zł w porównaniu z 575,35 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 183,44 mln zł wobec 80,14 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosła 849,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 273,9 mln zł (+47,6%). W okresie pierwszego półrocza br. Grupa wypracowała zysk [ogółem] w wysokości 129,7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Grupy wyniósł 46,7 mln zł (+177,7%). Wartość EBITDA wyniosła 183,4 mln zł i była wyższa o 103,3 mln zł (+128,9%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2024 roku” – czytamy w raporcie.

Wartość sumy bilansowej zwiększyła się o 145,4 mln zł (+8,1%) do kwoty 1 947,2 mln zł. Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 20,46 zł i była wyższa o 2,55 zł (+14,2%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, podano także.

„Główny wpływ na wyniki półroczne Grupy Kapitałowej miały:

– istotny wzrost przychodów ze sprzedaży będący konsekwencją planowej realizacji pozyskanych kontraktów,

– wartość marży brutto na sprzedaży, która wyniosła 238,8 mln zł (o 99,1 mln zł wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża wyniosła 28,1% i była wyższa o 3,8 punktów procentowych w porównaniu z pierwszym półroczem 2024 roku. Osiągnięta marża jest efektem wzrostu wolumenu przychodów wynikającego z zbudowanego portfela zamówień zapewniającego seryjność produkcji i efektywne wykorzystanie zasobów, struktury zrealizowanej sprzedaży z przewagą przychodów w segmencie lokomotyw elektrycznych oraz inflacyjnej zmiany cen, której dynamika była szczególnie widoczna w okresie ostatnich czterech lat,

– korzystny kurs EUR/PLN w analizowanym okresie. Dla realizacji bieżących kontraktów zawieranych jeszcze w okresie dużej zmienności kursów walutowych Grupa przyjmowała wyższe poziomy kursu EUR/PLN, wobec czego przy utrzymaniu cen w walucie bazowej na niezmienionym poziomie, realne ceny zakupu materiałów były o kilka procent niższe niż budżetowane,

– wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 14,2 mln zł (+21,3%), głównie za sprawą wzrostu kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych. Wzrost kosztów ogólnego zarządu w analizowanym okresie był jednak istotnie niższy od dynamiki przychodów, co pozytywnie wpłynęło na marżę operacyjną i potwierdza efekt skali w działalności spółki,

– ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 4,7 mln zł; koszty finansowe zmniejszyły się o 2,6 mln zł (-19,4%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego” – wymienił Newag.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 124,07 mln zł wobec 42,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews