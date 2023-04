Newag odnotował zysk netto w wysokości 22,7 mln zł w 2022 r., czyli o 48,6 mln zł mniej niż w roku 2021, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Jednocześnie EBITDA wyniosła 97,3 mln zł w porównaniu ze 137,4 mln zł za rok 2021.

„Przychody grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 963,9 mln zł i były wyższe o 46,3 mln zł (+5%) w porównaniu do roku 2021. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 148,4 mln zł i była niższa o 24,6 mln zł (-14,2%). W ujęciu procentowym marża ta zmniejszyła się o 3,5 pkt proc.: z 18,9% w roku 2021 do 15,4% w roku 2022” – czytamy także w komunikacie.

Jednostkowa strata netto wyniosła 26,7 mln zł, co jest wynikiem niższym o 53,7 mln zł r/r.

„Na ww. wyniki spółki i grupy główny wpływ miały następujące czynniki:

– przesunięcie sprzedaży 9 lokomotyw Dragon E6MST na rok 2023 o łącznej wartości 152,1 mln zł,

– znacząco wyższe koszty finansowania działalności, co wynika częściowo ze wzrostu wolumenu finansowania zewnętrznego, ale przede wszystkim z podniesienia wartości stóp procentowych,

– wpływ wahań kursu EUR/PLN na zmniejszenie zakładanej rentowności; niższa niż w roku 2021 wartość marży brutto na sprzedaży; wzrost notowań EUR/PLN w stosunku do założeń przełożył się na wzrost cen komponentów i różnice kursowe,

– znaczący wzrost inflacji,

– konflikt zbrojny w Ukrainie wywołany przez Rosję, który negatywnie oddziałuje na działalności spółki i grupy, wywołując zaburzenia w łańcuchach dostaw, ograniczenia w dostępności materiałów i komponentów, wzrost cen paliw i energii, osłabienie PLN w stosunku do EUR/USD” – czytamy dalej.

Ostateczne wyniki spółki i grupy zostaną przekazane w jednostkowym raporcie rocznym za rok 2022 oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2022, które zostaną opublikowane 21 kwietnia 2023 roku.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews