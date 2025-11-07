Newag miał 283,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. br. wobec 92 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wyniki skonsolidowane Grupy: Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2025 r. wyniosła 1 774,1 mln zł, co stanowi wzrost o 633,8 mln zł (+55,6%) w stosunku do danych za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku. Grupa wypracowała zysk w wysokości 283,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Grupy wyniósł 92 mln zł (+207,8%). Wartość EBITDA wyniosła 394,9 mln zł i była o 242,5 mln zł wyższa (+159,1%) niż w pierwszych trzech kwartałach roku 2024” – czytamy w komunikacie.



Na ww. wyniki główny wpływ miały następujące czynniki:

– znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży będący efektem planowej realizacji pozyskanych kontraktów, w konsekwencji czego po trzech kwartałach br. Grupa osiągnęła najwyższy poziom przychodów w swojej historii,

– marża brutto na sprzedaży (w ujęciu procentowym marża skonsolidowana była wyższa o 6,9 pkt proc. i wyniosła 27,3%); na poziom rentowności w analizowanym okresie wpłynął przede wszystkim wzrost wolumenu przychodów będący rezultatem zbudowanego portfela zamówień gwarantującego seryjność produkcji oraz efektywne wykorzystanie zasobów, przy jednoczesnej znacząco niższej niż spodziewana inflacyjnej zmianie cen materiałów i komponentów,

– korzystnie kształtujący się kurs EUR/PLN w analizowanym okresie. Dla realizacji bieżących kontraktów zawieranych jeszcze w okresie dużej zmienności kursów walutowych, Grupa przyjmowała wyższy poziom kursu EUR/PLN, wobec czego realne ceny zakupu materiałów były o kilka procent niższe niż budżetowane. W bieżącym roku struktura kosztów materiałowych charakteryzuje się większym udziałem zakupów realizowanych w EUR, co przy korzystnym kursie przełożyło się na wygenerowanie oszczędności,

– wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 22,5 mln zł (+22,4%), głównie za sprawą wzrostu kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, związanych ze znacznym zwiększeniem zatrudnienia. Wzrost kosztów ogólnego zarządu w analizowanym okresie pozostawał istotnie niższy od dynamiki przychodów, co pozytywnie wpłynęło na marżę operacyjną i potwierdza efekt skali w działalności spółki,

– ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 9,2 mln zł; koszty finansowe zmniejszyły się o 3,3 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wymienił Newag.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews