Newag miał 356,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r., co oznacza wzrost o 190,5% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Przychody Grupy Newag ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 2 386,4 mln zł i były wyższe o 797 mln zł (+50,1%) w porównaniu do roku 2024. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 677,9 mln zł i była wyższa o 342,1 mln zł (+101,9%). W ujęciu procentowym marża ta wyniosła 28,4% i była wyższa o 7,3% w porównaniu do roku 2024. W 2025 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 356,5 mln zł, czyli o 233,8 mln zł więcej niż w roku poprzednim (+190,5%). Jednocześnie EBITDA wyniosła 521,3 mln zł w porównaniu z 210,8 mln zł za rok 2024 (+147,3%)” – czytamy w komunikacie.



Na ww. wyniki spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki:

– znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży będący efektem planowej realizacji pozyskanych kontraktów, który z kolei jest wynikiem konsekwentnie zwiększanego portfela zamówień zapewniającego seryjność produkcji i efektywne wykorzystanie zasobów;

– wartość marży brutto na sprzedaży, która jest pochodną znaczącego wzrostu wolumenu sprzedaży, struktury zrealizowanej sprzedaży z przewagą przychodów w segmencie lokomotyw elektrycznych oraz znacząco niższych niż założonych w budżetach zmianach cen materiałów i komponentów. Znacząco przyczynił się do tego korzystnie kształtujący się kurs EUR/PLN w analizowanym okresie; dla realizacji bieżących kontraktów zawieranych jeszcze w okresie dużej zmienności kursów walutowych Grupa przyjmowała wyższe poziomy kursu EUR/PLN, wobec czego realne ceny zakupu materiałów były o kilka procent niższe niż budżetowane;

– wzrost wolumenu sprzedaży względem 2024 roku, przy jednoczesnym przekroczeniu progu rentowności, pozwolił na pełne wykorzystanie efektu dźwigni operacyjnej. Dzięki temu marża generowana na sprzedaży powyżej punktu rentowności (ang. break-even point) bezpośrednio i w znacznym stopniu buduje zysk operacyjny Grupy;

– ujemny wynik na pozostałej działalności finansowej w wysokości 31,5 mln zł; wzrost kosztów finansowych w związku z transakcją zbycia wierzytelności wobec PKP Cargo do spółki zależnej Newag Lease;

– ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 33,5 mln zł, głównie za sprawą odpisów aktualizujących wartość zapasów oraz utworzonych rezerw;

– wzrost, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kosztów ogólnego zarządu, głównie za sprawą utworzenia rezerwy na premie roczne oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych związanych ze znacznym zwiększeniem zatrudnienia. Wzrost kosztów ogólnego zarządu w analizowanym okresie pozostawał niższy od dynamiki przychodów, co potwierdza efekt skali w działalności Grupy, wymieniono.

Ostateczne wyniki spółki i Grupy zostaną opublikowane 24 kwietnia 2026 roku.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews