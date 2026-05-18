Zarząd Newagu podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku za 2025 r., wynoszącego 326,65 mln zł, na następujące cele: kwotę 135 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 3 zł na jedną akcję, kwotę 191,65 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,39 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews