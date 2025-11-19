Nie można mówić o bańce w wycenach firm AI, gdy za wzrostami ich kursów podąża poprawa wyników, ocenia analityk Piotr Cymcyk. Według niego polska giełda jest nadal „w miarę tanio” wyceniona, ale nie tak bardzo, jak np. rynek brazylijski.

„W momencie kiedy wszyscy oczekują spadków na giełdach, to mnie ta zgodność nie przekonuje. Fakt, jesteśmy po trzech latach wzrostów, ale wcale nie jest drożej. Jeśli realnie popatrzy się na rynek, to teraz jest nawet trochę taniej, niż było w 2021 roku. Wtedy faktycznie powstała bańka covidowa, która pękła w 2022 roku. Teraz nic takiego nie ma miejsca. Skoro hossa przetrwała trzy lata, to statystycznie ma duże szanse, by potrwać jeszcze czwarty i piąty rok” – powiedział Cymcyk podczas 10. konferencji XTB Masterclass.

Dodał, że analizując spółki, zwykle sprawdza się, czy popyt na jej produkty przekracza podaż.

„Bańki najczęściej pękają w momencie, w którym popyt nie nadąża za podażą. Przyjdzie taki moment w sektorze półprzewodnikowym, bo to on napędza tę hossę AI. Na razie jednak tak nie jest. Więc gdy ktoś chce analizować spółki technologiczne i myśleć o tym, czy jest sens kupować je teraz – bo przecież bardzo urosły – to niech spojrzy na to, czy faktycznie za tym wzrostem poszły wzrosty zysków i free cash flow tych spółek. W 2000/2001 roku, kiedy faktycznie była bańka, za wzrostami dotcomów nie szła poprawa biznesów. Wyniki rosły dużo wolniej niż kursy akcji. Za część wzrostów odpowiadała ekspansja mnożnika, czyli po prostu spółki były drożej wyceniane. We wzrostach cen akcji przez cały 2025 rok mnożniki odpowiadają za jedynie 1% wzrostu. Cała reszta jest skorelowana z tym, że spółki po prostu operują lepiej. Jeśli spojrzeć na to, jak bardzo wzrosły przychody i zyski tych spółek za ostatnie 12-24 miesiące, to okaże się, że fundamenty są bardzo silne i nie ma żadnej bańki. Ta bańka być może kiedyś będzie, ale teraz jej nie ma” – podkreślił analityk.

W kontekście szukania alternatyw Cymcyk wskazuje, że polska giełda jest dalej „w miarę tanio” wyceniona.

„Jednak naprawdę tanio wyceniona jest Ameryka Południowa, szczególnie Brazylia. Są ETF dedykowane Brazylii, która jest bardzo niedowartościowanym rynkiem, w którym coś się zmienia politycznie. A jeśli [poszukiwać] sektorowo, to chociażby cały healthcare w Stanach Zjednoczonych. Sektor z zasady jest defensywny. Jeśli ktoś się boi inwestowania w AI, to zdrowie jest do tego dobre – stabilne przepływy, duża baza klientów. Raczej wszyscy będą się leczyć, więc HealthCare (ETF XLV) jest do tego dobry, jest sektorem zapomnianym przez hossę” – podsumował Cymcyk.

Źródło: ISBnews