Bank centralny nie podjął decyzji o ewentualnym wygaszaniu lub zakończeniu programu operacji strukturalnych skupu obligacji, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. Podkreślił, że terminy i skala skupu aktywów pozostają elastyczne i uzależnione od warunków rynkowych.

„Nie podjęliśmy żadnych decyzji o ewentualnym wygaszaniu lub zakończeniu programu w przyszłości. Żadnej takiej daty nie ma. Wszystko jest uzależnione od sytuacji gospodarki i od naszej oceny dotyczącej trwałości ożywienia gospodarczego, od oceny dotyczącej perspektyw inflacji” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Sposób prowadzenia skupu dłużnych papierów wartościowych, w tym częstość aukcji, ich skala – wszystko jest elastyczne i zależy od warunków rynkowych. Tak było, jest i będzie” – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że w czerwcowym komunikacie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jasno wskazano, że NBP będzie nadal prowadzi operacje strukturalne otwartego rynku, polegające na skupie obligacji na rynku wtórnym.

„Sytuacja, jaką obecnie obserwujemy na krajowym rynku obligacji skłoniła nas w tej chwili do ogłoszenia jednego przetargu skupu obligacji w czerwcu. Ale decyzja ta nie przesądza o zakresie naszej obecności na rynku wtórnym obligacji w kolejnych miesiącach – to zależy od tego, jak sytuacja będzie się kształtować. Po drugie, nie wyklucza to modyfikacji w harmonogramie operacji zaplanowanych na czerwiec. W każdej chwili możemy zarządzić przeprowadzenie dodatkowych operacji skupu, jeśli będzie taka potrzeba” – powiedział szef banku centralnego.

Glapiński odniósł się także do operacji strukturalnej z 26 maja, kiedy nie odkupił obligacji skarbowych. Przypomniał, że NBP zastrzegł sobie możliwość odrzucania części bądź całości ofert banków zgłaszanych na przetargach.

„To nie jest tak, że banki podstawią dowolne obligacje, w dowolnym czasie, a w szczególności po dowolnej cenie i my jesteśmy zobowiązani je kupować. Odrzucenie przez NBP całości ofert dotyczących obligacji skarbowych wynikało właśnie z warunków cenowych, zaproponowanych przez banki. Po prostu, ceny zaproponowane przez banki były rażąco zbyt wysokie” – stwierdził prezes NBP.

26 maja NBP skupił w ramach strukturalnej operacji otwartego rynku outright buy obligacje 2 serii o łącznej wartości nominalnej 2 030,9 mln zł – były to obligacje wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zgłoszony popyt opiewał łącznie na 6 785,79 mln zł.

NBP zapowiedział później, że w tym miesiącu operacja strukturalna, polegająca na skupie dłużnych papierów wartościowych, zostanie przeprowadzona 16 czerwca 2021 r. i rozliczona 18 czerwca 2021 r. (tj. w terminie T+2).

