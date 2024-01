Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, nie prowadzi rozmów z Quercus TFI w zakresie propozycji fuzji tych Towarzystw oraz Esaliens TFI, podał Skarbiec Holding w oświadczeniu, odnosząc się do dzisiejszej publikacji „Pulsu Biznesu”.

„W nawiązaniu do artykułu 'Quercus chce wskoczyć do pierwszej ligi’ zamieszczonego w wydaniu 'Pulsu Biznesu’ z 12 stycznia 2024 r. Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, oświadcza, że nie prowadzi rozmów z Quercus TFI w zakresie opisanego w niniejszym materiale procesu konsolidacyjnego” – czytamy w oświadczeniu.

„PB” napisał dziś, powołując się na nieoficjalne informacje, że Quercus złożył Skarbcowi i Esaliensowi wstępną, niewiążącą ofertę połączenia trzech towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i jest ona ważna do początku marca 2024 r. Z dokumentu, którym dysponuje „PB”, wynika, że oferta połączenia Quercusa ze Skarbcem i Esaliensem jest niewiążąca, ale zawiera propozycję parytetów wymiany akcji.

„Skarbiec Holding nie prowadzi rozmów w sprawie ewentualnej konsolidacji z Quercus TFI. Propozycja Quercus TFI przesłana do Skarbiec Holding w niczym nie odbiega od innych działań w tym zakresie prowadzonych przez Skarbiec Holding, o których SKH nie publikuje raportów bieżących, ponieważ nie noszą znamion precyzyjności w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, a co za tym idzie nie wiążą się z koniecznością publikacji stosownego komunikatu giełdowego” – czytamy dalej w oświadczeniu.

Prezes Skarbca TFI i Skarbca Holdingu Piotr Szulec powiedział – cytowany przez „PB” – że tego typu rozmowy spółka prowadziła i prowadzi z kilkoma podmiotami, ale żadnych nie można nazwać ofertą. Natomiast potwierdził, że rozmowy konsolidacyjne „wśród prywatnych, niezależnych TFI są prowadzone”.

„Skarbiec Holding podkreśla ponadto, że przekazywanie za pośrednictwem mediów szczegółów ewentualnych rozmów konsolidacyjnych można traktować jako informacje mające na celu prowadzenie spekulacji mających wpływ na wyceny podmiotów, o których mowa w artykule zamieszczonym we wskazanym wyżej wydaniu 'Pulsu Biznesu'” – napisano też w oświadczeniu.

Spekulacje na ten temat – w przypadku spółek giełdowych – mogą być odebrane jako próba manipulacji ich kursem. Skarbiec Holding zobowiązany jest powiadomić w tym zakresie Komisję Nadzoru Finansowego, wskazano także.

„Odnosząc się do samych procesów konsolidacyjnych na rynku TFI, o czym również jest mowa w artykule, Skarbiec Holding potwierdza, że mogą być one korzystne dla rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarząd Skarbiec Holding mówił o tym wielokrotnie na spotkaniach z akcjonariuszami oraz w przekazach kierowanych do mediów. Co istotne, w przekazach tych SKH jednoznacznie wskazywał na to, że liderem konsolidacji na rynku małych i średnich TFI ma być właśnie Skarbiec Holding, z uwagi na posiadane zasoby kapitałowe, nowoczesne rozwiązania technologiczne w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie aktywami oraz wielkość organizacji” – podkreślił Holding.

Zaznaczył także, że wspomniane w artykule parytety wymiany akcji zaproponowane przez Quercus TFI w żaden sposób nie odzwierciedlają prawdziwej wartości spółki Skarbiec Holding ani jej potencjału w kontekście przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach, jak i również wdrażanych obecnie zmian.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Esaliens TFI jest obecne na polskim rynku od 1998 roku, początkowo jako TFI Banku Handlowego, następnie od 2006 do czerwca 2017 r. jako Legg Mason TFI. Od 21 grudnia 2016 r. akcjonariuszami Towarzystwa są: zarząd spółki, jej pracownicy oraz polscy inwestorzy finansowi.

Źródło: ISBnews