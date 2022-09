Urząd Skarbowy w Strassfurcie zakwestionował sposób obniżenia udziału w kapitale spółki zależnej od Sodawerk Stassfurt Verwaltungs z grupy kapitałowej Ciech, do którego doszło w 2007 roku, podał Ciech. Decyzja powoduje zobowiązanie podatkowe w wysokości 7,9 mln euro (37,3 mln zł).

„Decyzje na kwotę zobowiązania podatkowego wraz odsetkami w wysokości 7,9 mln euro (37,3 mln zł) są nieostateczne. Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z wydanymi decyzjami i zamierzają je zakwestionować i wnieść odwołanie celem obrony skutków podatkowych swoich działań z roku 2007. Kwota wskazana w decyzjach nie będzie wymagała utworzenia rezerwy, gdyż spółka, także na podstawie szacunków doradców, oceniała i nadal ocenia szanse wygrania tego sporu powyżej 50%” – czytamy w komunikacie.

Spółka Ciechu zamierza także złożyć wniosek o odroczenie płatności kwoty zobowiązania podatkowego do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia i spodziewa się pozytywnej decyzji w tym zakresie, podano również.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 roku.

Źródło: ISBnews