Debiut spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi we wtorek, 21 kwietnia, wynika z zaproszenia przesłanego przez spółkę.

Niewiadów PGM jest pierwszym notowanym na GPW prywatnym producentem amunicji, w tym artyleryjskiej w kalibrze 155 mm, o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Spółka ma strategiczne plany uruchomienia linii produkcyjnej amunicji 155 mm w IV kwartale 2026 roku.

Niewiadów Polska Grupa Militarna powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej z Grupą Niewiadów. W skład Grupy wchodzą spółki specjalizujące się m.in. w rozwoju systemów bezzałogowych (dronów), produktów podwójnego zastosowania (dual use), logistyki militarnej, nowoczesnych technologii dla wojska, kompleksowych usługach doradczych i szkoleniowych. Niewiadów PGM jest notowana na NewConnect.

