Niewypłacalność Tameh Czech wpłynie na obniżenie wyniku operacyjnego Grupy Tauron za 2023 r. o 487 mln zł oraz obniżenie wyniku EBITDA Grupy Tauron o 179 mln zł, podała spółka.

„W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron analizy wykazały zasadność obniżenia wyceny inwestycji w Tameh Holding za rok 2023, co wpłynie na obniżenie wyniku operacyjnego grupy Tauron za 2023 r. o 487 mln zł (za IV kwartał 2023 r. o 582 mln zł) oraz obniżenie wyniku EBITDA Grupy Tauron za 2023 r. o 179 mln zł (za IV kwartał 2023 r. o 274 mln zł). Obniżenie wyceny Tameh Holding wynika głównie z konieczności rozpoznania, z uwagi na niewypłacalność Tameh Czech, udziału w odpisach na należności Tameh Czech od Liberty Ostrava a.s. oraz udziału w odpisach z tytułu utraty wartości niefinansowego majątku trwałego Tameh Czech, rozpoznanych na zasadach zgodnych z polityką rachunkowości Tauron” – czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron analizy wykazały obniżenie wyceny udziałów w Tameh Holding o 212 mln zł, co wpłynie na obniżenie wyniku brutto Tauron za 2023 r. i IV kwartał 2023 r. o 212 mln zł (brak wpływu na EBITDA i EBIT), podano także.

Zgodnie z polityką rachunkowości Tauron udział w odpisach z tytułu utraty wartości majątku niefinansowego spółek współzależnych nie wpływa na EBITDA Grupy Tauron, natomiast udział w odpisach na aktywa finansowe, w tym należności, spółek współzależnych ma wpływ na EBITDA Grupy Tauron, wyjaśniono.

Udziały w Tameh Holding wykazywane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Tauron są ujmowane wg ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości, podano także.

Tauron podał 15 marca 2024 r. zakończył analizy dotyczące wpływu ogłoszenia przez Sąd Okręgowy w Ostrawie niewypłacalności spółki Tameh Czech s.r.o. na wyniki finansowe spółki oraz grupy kapitałowej.

Tauron wskazuje, że właścicielem 100% udziałów w Tameh Czech jest Tameh Holding sp. z o.o- spółka współzależna od Tauron PE, w której Tauron posiada 50% udziałów. Pozostałe 50% udziałów należy do spółek z grupy kapitałowej ArcelorMittal.

Głównym przedmiotem działalności Tameh Holding jest produkcja dmuchu wielkopiecowego, sprężonego powietrza, pary technologicznej, produkcja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła grzewczego. Tameh Holding jest właścicielem 100% udziałów w dwóch spółkach operacyjnych: Tameh Polska sp. z o.o. i Tameh Czech s.r.o.

Źródło: ISBnews