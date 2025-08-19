Novaturas prognozuje, że osiągnie w tym roku 160-180 mln euro przychodów, zysk EBITDA w przedziale 1,1-1,6 mln euro i zysk netto między 0 a 0,5 mln euro, poinformował CEO Kristijonas Kaikaris.

„To jeszcze nie są pozytywne wyniki [za I półrocze 2025], ale kierunek jest jasny i pozytywny” – powiedział Kaikaris podczas konferencji prasowej.

Novaturas odnotował 0,79 mln euro skonsolidowanej straty netto w I poł. 2025 r. wobec 2,28 mln euro straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,41 mln euro wobec 1,63 mln euro straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 0,25 mln euro wobec 1,57 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,14 mln euro w I poł. 2025 r. wobec 91,32 mln euro rok wcześniej.

„Oczekujemy obsłużenia od 170 do 190 tys. pasażerów w tym roku, generując przychody 160-180 mln euro. Opierając się na obecnych trendach, nasza prognoza na cały rok to 1,1-1,6 mln euro EBITDA i zysk netto między 0 a 0,5 mln euro” – wymienił prezes.

„Ale, co ważniejsze od cyfr, to nasze priorytety. Po pierwsze, rozpoczynamy sprzedaż na sezon Lato 2026 wcześniej niż zwykle, by osiągnąć więcej wczesnych zamówień. Usprawniamy efektywność operacyjną przez integrację AI i systemów IT […] i pracujemy nad zróżnicowaniem oferty” – podkreślił.

Prezes zadeklarował także, że spółka chciałaby wypłacać dywidendę w przyszłości.

„Nasz obecny fokus jest na wzmocnieniu bilansu i osiąganiu zysków. Dywidenda pozostaje wciąż celem, ale tylko po tym, jak osiągniemy stabilność finansową i wypełnimy nasze zobowiązania” – powiedział Kaikaris.

„Gdy będziemy mieć zysk, gdy poradzimy sobie z kredytami, do 2027 r., myślę, że będzie dobry czas, by spojrzeć na możliwość płacenia dywidendy” – dodał.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

Źródło: ISBnews