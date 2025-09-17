mBank przyjął nową strategię grupy na lata 2026-2030 pt. „Cała naprzód!”, która zakłada m.in. osiągnięcie udziałów rynkowych w kluczowych produktach równych lub wyższych niż 10% w 2030 r., podał bank. Wśród wskaźników wymieniono zwrot z kapitału materialnego (ROTE) ponad 22%, wskaźnik koszty/dochody niższy lub równy 35% (i pozycja w TOP-3 wśród polskich banków) oraz koszty ryzyka na poziomie ok. 0,8% w okresie 2026-2030.

„Strategia Grupy mBanku na lata 2026-2030 będzie koncentrować się na dalszym wzmacnianiu roli mBanku jako instytucji, która upraszcza finanse i wspiera klientów w realizacji ich indywidualnych oraz biznesowych zamierzeń. Deklaracja 'Upraszczamy finanse, pomagamy osiągać cele’ oraz motto strategii – 'Cała naprzód!’ – wyrażają długoterminową wizję Grupy mBanku i jej aspiracje w zakresie wzrostu oraz budowania wiodącej pozycji na rynku usług finansowych. Strategia została opracowana z intencją konsekwentnego odpowiadania na potrzeby klientów na każdym etapie ich życia czy działalności, przy jednoczesnym wykorzystaniu sprawdzonego i dobrze funkcjonującego modelu wzrostu organicznego. Jest on wspierany przez unikalną kulturę organizacyjną mBanku, której podstawą jest przedsiębiorczość, innowacyjność i zaangażowanie pracowników” – czytamy w dokumencie.

W ramach strategii na lata 2026-2030 zakładany jest istotny wzrost skali działalności przy jednoczesnym generowaniu satysfakcjonujących zysków i zachowaniu stabilności finansowej. mBank wyznaczył następujące strategiczne cele finansowe i ambicje biznesowe:

* Dynamiczny wzrost wolumenów i potwierdzenie silnej pozycji konkurencyjnej. Cel: udziały rynkowe w kluczowych produktach ≥ 10% w 2030 roku

* Wysoka rentowność. Cel: zwrot z kapitału materialnego (ROTE) > 22% w okresie 2026-2030

* Doskonała efektywność operacyjna. Cel: wskaźnik koszty/dochody ≤ 35% i pozycja w TOP-3 wśród polskich banków w okresie 2026-2030

* Aktywne zarządzanie ryzykiem i odporny portfel kredytowy. Cel: koszty ryzyka na poziomie ~0,8% w okresie 2026-2030

* Silna pozycja kapitałowa i przestrzeń do dalszej ekspansji. Cel: współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 minimum 2,5 pkt proc. powyżej wymogu regulacyjnego w całym horyzoncie strategicznym

* Regularna wypłata dywidendy począwszy od zysku netto za 2026 rok. Cel: stopniowo rosnący wskaźnik wypłaty dywidendy od 30% w pierwszym roku do 75% w ostatnim roku horyzontu strategicznego, wymienił bank.

Zastrzegł, że ostateczna wysokość dywidendy zależeć będzie od warunków rynkowych i regulacyjnych, a także dalszego rozwoju otoczenia operacyjnego banku.

Ponadto, Strategia Grupy mBanku na lata 2026-2030 opiera się na trzech filarach, które tworzą „spójną i wzajemnie uzupełniającą się strukturę”. Są to:

1. Wzrost oparty na cyklu życia klienta (Lifecycle-based growth)

2. Doskonałość w obsłudze klienta (Customer excellence)

3. Doskonałość organizacyjna (Organizational excellence).

W Filarze 1 założono wzrost oparty na cyklu życia klienta. Zakładane jest osiągnięcie ponad 10% udziałów w rynku kredytów i depozytów klientów detalicznych i korporacyjnych. Cel ten stanowi punkt odniesienia dla planowanych działań biznesowych. W obszarze bankowości detalicznej mBank będzie rozwijać długoterminowe relacje z klientami, opierając się na koncepcji zdrowych finansów, czyli dostosowaniu oferty do realnych potrzeb klientów i wspieraniu ich w osiąganiu celów życiowych, a także stworzeniu najwygodniejszych narzędzi do ich obsługi. Ponadto podano m.in., że działalność mBanku w Czechach i Słowacji przyspieszy dzięki platformowemu podejściu, które poprzez spójny rozwój technologii oraz integrację ze strategicznym modelem relacyjnym z Polski, umożliwi skalowalne innowacje i dynamiczny wzrost liczby aktywnych klientów.

Filar 2 to doskonałość w obsłudze klienta. Działania zdefiniowane w tym filarze mają na celu systematyczne wspieranie wzrostu udziałów rynkowych, zgodnie z zakładanymi ambicjami strategicznymi. Bank udostępni klientom nowe narzędzia i funkcjonalności, odpowiadające na ich potrzeby, wynikające m. in. ze zmian demograficznych, trendów społecznych oraz rozwoju gospodarczego.

Filar 3 to doskonałość organizacyjna. Bank deklaruje tu, że skoncentruje się na budowaniu nowoczesnej, skalowalnej i efektywnej organizacji. Kluczowe działania w tym obszarze obejmą zastosowanie sztucznej inteligencji jako narzędzia, wspierającego główne procesy biznesowe i operacyjne oraz rozwój kultury organizacyjnej, opartej na zaangażowaniu, innowacyjności i poczuciu przynależności, jako źródła przewagi konkurencyjnej i fundamentu atrakcyjnego środowiska pracy.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews