Nowa strategia PCF Group zakłada m.in. wyprodukowanie w ciągu najbliższych czterech lat sześciu gier – w tym także w nowych gatunkach – z wykorzystaniem wszystkich własnych zespołów deweloperskich, dalszą rozbudowę zespołów deweloperskich oraz wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników grupy na lata 2023-2027, podała spółka. W celu pokrycia wydatków związanych z nową strategią spółki, zarząd planuje pozyskać środki z nowej emisji akcji spółki w kwocie 205-295 mln zł.

Kluczowe założenia nowej strategii obejmują m.in. „wyprodukowanie w ciągu najbliższych czterech lat sześciu gier z wykorzystaniem wszystkich własnych zespołów deweloperskich”, „wypromowanie marki People Can Fly jako wiodącego, niezależnego twórcy i wydawcy gier w segmencie AAA oraz compact-AAA”, „rozbudową działu analizy rynku i badań konsumenckich w ramach naszej działalności wydawniczej w celu lepszego rozumienia potrzeb i oczekiwań graczy zarówno na etapie produkcji gry, jak i w pełnym cyklu życia produktu”, wymieniono w komunikacie.

„Będziemy nadal tworzyć i wydawać ambitne, nowatorskie gry z gatunku shooterów w kategoriach AAA i compact-AAA. Będziemy jednak sięgać także do nowych gatunków” – czytamy dalej.

Gry w portfelu wydawniczym PCF będą oparte na modelu gry jako usługi (Game-as-a-Service, GaaS) lub GaaS-ready (w którym projekty mogą stać się grami live po początkowym okresie funkcjonowania jako samodzielny produkt), z naciskiem na zaangażowanie i utrzymanie graczy, podano także.

„Spółka dąży do poszerzenia swojego zakresu kompetencji o gry online live, zarówno w formule PvE (Player versus Environment), jak i PvP (Player versus Player). Będą one korzystać zarówno z technologii P2P (peer-to-peer), jak i dedykowanych serwerów. W tym celu spółka planuje dalsze inwestycje w PCF Framework, Platformę Online Backend oraz infrastrukturę chmurową GaaS, zdolną obsłużyć miliony graczy jednocześnie” – zapowiedziano również.

W grach wydawanych przez spółkę stosowane będą zróżnicowane modele monetyzacji: tradycyjny model „kup i graj”, mikrotransakcje, karnety sezonowe oraz model hybrydowy.

„W celu zmaksymalizowania powodzenia realizowanych przez grupę gier, spółka planuje dalszą rozbudowę zespołów deweloperskich, koncentrując się na zatrudnianiu i szkoleniu najwyższej klasy specjalistów. Spółka będzie także podtrzymywać unikalną kulturę organizacyjną wspierającą wysoką retencję pracowników i ich satysfakcję” – napisano też w komunikacie.

Wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników grupy na lata 2023-2027 umożliwi przyznanie uprawnionym osobom praw do nabycia akcji bez rozwadniania dotychczasowych akcjonariuszy, w liczbie nie przekraczającej 1.237.500 akcji stanowiących 4,13% obecnego kapitału zakładowego spółki, w szczególności pod warunkiem wypracowania przez grupę w tym okresie skumulowanego wyniku EBITDA w kwocie 1,5 mld zł, podano także.

Akcje dla pracowników lub współpracowników oferowane będą przez głównego akcjonariusza spółki. Lock-up głównego akcjonariusza spółki – poza akcjami przeznaczonymi do programu motywacyjnego lub zakupionymi po IPO – zostaje przedłużony do końca 2027 roku, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki, podało także PCF Group.

„W celu pokrycia wydatków związanych z nową strategią spółki, zarząd planuje pozyskać środki z nowej emisji akcji spółki w kwocie od około 205 mln zł do około 295 mln zł. Środki pozyskane z nowej emisji akcji Spółki zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie liczebności zespołów produkcyjnych do poziomu odpowiadającego poszczególnym etapom produkcji gier Project Dagger, Bifrost i Victoria. Środki pozyskane z nowej emisji akcji Spółki wraz z (i) własnymi środkami pieniężnymi, (ii) środkami z działalności operacyjnej generowanymi przez Spółkę oraz (iii) innymi dostępnymi źródłami finansowania, nie skutkującymi rozwadnianiem udziałów akcjonariuszy, pozwolą na pełną realizację strategii grupy” – czytamy w komunikacie.

„Jednocześnie, na datę niniejszego dokumentu zarząd nie przewiduje rekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy do czasu uzyskania przez spółkę przychodów, zysków oraz dodatnich przepływów pieniężnych z tytułu planowanej własnej działalności wydawniczej, tj. nie wcześniej niż w odniesieniu do zysków wypracowanych za rok obrotowy 2025” – napisano także.

W tym celu zarząd zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie na 28 lutego 2023 r. celem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 5.853.941 akcji zwykłych na okaziciela serii F (jak podano w projektach uchwał na NWZ), z całkowitym wyłączeniem prawa poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews