Nowy Styl spodziewa się, że jego przychody w 2025 r. będą nieco wyższe niż rok wcześniej, dzięki lekkiemu ożywieniu na rynku mebli biurowych, obserwowanemu od II kwartału, poinformował ISBnews wiceprezes Nowego Stylu i prezes Nowy Styl International Rafał Chwast.

„Bieżący rok jest dla nas dużym wyzwaniem, w związku z ograniczonym popytem na meble biurowe. Było to szczególnie widoczne w I kwartale, co było efektem spowolnienia gospodarczego oraz napięć handlowych związanych z groźbą wojny celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Od drugiego kwartału widoczne jest jednak stopniowe ożywienie. Po trzech kwartałach sprzedaż skonsolidowana utrzymuje się nieznacznie powyżej poziomu z roku poprzedniego i podobnego wyniku oczekujemy w ujęciu całorocznym” – powiedział Chwast w rozmowie z ISBnews.

Jak zaznaczył, na tle rynków Nowego Stylu gorzej wypadają m.in. Niemcy.

„Sytuacja różni się w zależności od rynku. Wzrost sprzedaży notujemy m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i Bliskim Wschodzie. Natomiast są też rynki, które radzą sobie obecnie gorzej, największe trudności dotyczą Niemiec, gdzie gospodarka pozostaje słaba – w II kwartale PKB kraju spadł o 0,3%, co stanowi większy spadek, niż wcześniej szacowano” – wskazał.

Spółka nie widzi obecnie potrzeby inwestycji w moce produkcyjne, ale rozwija swój projekt use2.

„W roku bieżącym uruchomiliśmy projekt use2, realizowany w dwóch centrach kompetencyjnych – w Jaśle oraz Steyerbergu, w Niemczech. Jest to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające wydłużenie cyklu życia mebli, ochronę zasobów i aktywne wspieranie celów klimatycznych. Używane meble, które zostały przekazane przez klientów, są tam sprawdzane, czyszczone, naprawiane i profesjonalnie odnawiane, aby wrócić do obiegu jako pełnowartościowe produkty” – wyjaśnił.

W obszarze produktowym spółka wprowadziła nową i – jak podkreśla – unikatową ofertę budki do spotkań i rozmów SPIX.

„SPIX – czyli budki do spotkań i rozmów zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu komfortu pracy w nowoczesnych środowiskach biurowych. SPIX to funkcjonalne, akustycznie zoptymalizowane rozwiązanie, które umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych i spotkań w małych grupach bez zakłócania pracy pozostałych użytkowników biura. Ergonomiczna przestrzeń sprzyja koncentracji, efektywnej komunikacji i współpracy zespołowej. SPIX to odpowiedź na potrzeby współczesnych miejsc pracy – elastycznych, wielofunkcyjnych i zorientowanych na dobrostan pracowników. Produkt łączy wysoką jakość wykonania, nowoczesny design i zaawansowane rozwiązania techniczne – wspierając efektywność i komfort pracy w przestrzeniach open space” – podkreślił prezes.

Wprowadzenie SPIX do oferty Nowego Stylu to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby nowoczesnych miejsc pracy. Współczesne biura coraz częściej przybierają formę przestrzeni otwartych (open space), które sprzyjają współpracy i elastycznemu podejściu do pracy, ale jednocześnie generują nowe wyzwania – przede wszystkim w zakresie hałasu, prywatności oraz koncentracji.

Chwast ocenia, że dzięki SPIX Nowy Styl wzmacnia swoją pozycję jako partner strategiczny w projektowaniu nowoczesnych środowisk pracy, oferując klientom nie tylko meble, ale kompletne, przemyślane rozwiązania wspierające efektywność organizacyjną i dobrostan pracowników.

Nowy Styl dostarcza kompleksowe rozwiązania meblowe dla przestrzeni biurowych i miejsc użyteczności publicznej. Jest właścicielem pięciu marek: Nowy Styl, Kusch+Co, SOHOS by Nowy Styl, Sitag by Nowy Styl oraz Forum by Nowy Styl. Firma współpracuje z wieloma znanymi designerami, m.in. z Karimem Rashidem, projektantem fotela Bound.

Źródło: ISBnews