Nadzwyczajne walne zgromadzenie CI Games upoważniło zarząd na trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 381,65 tys. zł poprzez emisję nie więcej niż 38,165 mln akcji bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej akcji w ramach kapitału docelowego wynosi nie mniej niż 2,5 zł, wynika z podjętych uchwał.

„Zarząd spółki rekomenduje podjęcie uchwały w celu ustanowienia narzędzia do pozyskiwania przez spółkę kapitału na realizację długoterminowej strategii rozwoju oraz wzmocnienie odporności modelu biznesowego spółki na zmieniające się warunki rynkowe. Pozyskane w ramach emisji akcji dokonywanych w granicach kapitału docelowego środki zostaną przeznaczone w szczególności na dywersyfikację kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów spółki, ograniczenie ryzyk wynikających z koncentracji przychodów w pojedynczych kanałach dystrybucyjnych oraz zwiększenie elastyczności w zakresie komercjalizacji produktów, w tym modeli cenowych i promocyjnych. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwoli spółce na uniezależnienie tempa realizacji kluczowych projektów od bieżących przepływów pieniężnych oraz zwiększy jej zdolność do aktywnego kształtowania strategii dystrybucyjnej w segmentach charakteryzujących się wysoką koncentracją sprzedaży. W ocenie zarządu przełoży się to na poprawę stabilności finansowej spółki oraz lepsze zarządzanie ryzykiem operacyjnym” – czytamy w uzasadnieniu.

Kapitał CI Games dzieli się obecnie na 190 824 880 akcji, dających prawo do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

Źródło: ISBnews