Akcjonariusze Creotech Instruments zdecydowali o podziale spółki poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Creotech Quantum, podała spółka.

Według planowanego harmonogramu podziału 20 marca 2026 r. to planowana data podjęcia przez GPW warunkowej uchwały dot. dopuszczenia akcji podziałowych Creotech Quantum do obrotu na rynku regulowanym (pod warunkiem dojścia do skutku podziału).

1 kwietnia 2026 r. to planowana data wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS dot. podwyższenia kapitału zakładowego emitenta dokonanego w związku z podziałem (dzień wydzielenia);

2 kwietnia 2026 r. to planowana data ostatniego dnia sesyjnego, w którym można będzie nabyć akcje Creotech Instruments, aby nabyć prawo do uczestnictwa w podziale;

8 kwietnia 2026 r. to planowana data dnia referencyjnego;

10 kwietnia 2026 r. to planowana data podjęcia przez GPW uchwały o wprowadzeniu akcji podziałowych do obrotu na rynku regulowanym;

16 kwietnia 2026 r. to planowana data dnia rejestracji akcji podziałowych na rachunkach akcjonariuszy (dzień referencyjny + 6 dni roboczych);

17 kwietnia 2026 r. to planowana data pierwszego dnia notowania akcji podziałowych na rynku.

Wcześniej KNF zatwierdziła zatwierdziła prospekt Creotech Quantum.

Creotech Quantum to polska spółka zajmująca się rozwojem i komercjalizacją technologii kwantowych. Rozwija kilka kluczowych linii produktowych. Obejmują one systemy kwantowej dystrybucji kluczy (QKD), umożliwiające bezpieczną komunikację opartą na zjawiskach mechaniki kwantowej, a także komponenty i podsystemy wykorzystywane w komputerach kwantowych. Ważnym obszarem działalności są również precyzyjne systemy synchronizacji czasu w technologii White Rabbit oraz wysokoczułe, szybkie kamery CMOS znajdujące zastosowanie zarówno w monitorowaniu pracy procesorów kwantowych, jak i w klasycznej astronomii czy obserwacji obiektów bliskich Ziemi, takich jak kosmiczne śmieci.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews