Akcjonariusze Sundragon zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o zmianie nazwy spółki z Sundragon na Military Group oraz rozszerzeniu przedmiotu działalności emitenta m.in. o produkcję broni i amunicji czy wojskowych statków powietrznych, podała spółka.

„Chcemy być spółką stricte z segmentu wojskowego. Konsekwentnie się rozwijamy. De facto, rynek na tyle się zmienił, że już od pewnego czasu, naszym głównym zainteresowaniem jest obszar obronności i bezpieczeństwa. Dużo się teraz u nas dzieje. Myślę o spotkaniach z potencjalnymi partnerami biznesowymi z kraju i zagranicy. Chcielibyśmy przy okazji wrześniowego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach móc powiedzieć już coś więcej o naszych nowych inicjatywach” – poinformował ISBnews prezes Military Group (d. Sundragon) Adam Januszko.

NWZ wyraziło także zgodę na upoważnienie zarządu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym postanawia o ubieganiu się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku” – czytamy w podjętych uchwałach.

Sundragon działa w branży odnawialnych źródeł energii, a poprzez zależną firmę – RSY pracuje dla podmiotów z branży wojskowej i kolejowej. Sundragon jest notowany na rynku NewConnect, a jego największym akcjonariuszem jest PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna.

Źródło: ISBnews