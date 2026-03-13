Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału o maksymalnie 168,63 mln zł w drodze emisji do 33,73 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do Skarbu Państwa, podała spółka.

W listopadzie ub.r. Grupa Azoty informowała, że planuje przeprowadzić w dwóch etapach emisje akcji, w związku z potrzebą wzmocnienia poziomu kapitałów spółki oraz koniecznością zapewnienia elastycznych, różnorodnych źródeł finansowania rozwoju. W I etapie spółka zamierzała przeprowadzić emisję 33 726 465 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru, kierowaną wyłącznie do Skarbu Państwa, o łącznej zakładanej wartości ok. 600 mln zł oraz ewentualnie następczą emisję albo kilka następczych emisji realizowanych w ramach kapitału docelowego o maksymalnej wysokości do 40 472 173 akcji kierowanych – w przypadku zgłoszenia takiego zainteresowania – do różnych kategorii inwestorów, w tym Skarbu Państwa.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

