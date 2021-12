Dzisiejsza sesja na rynku akcji w Europie przebiega raczej w gorszych nastrojach.

Początek dnia nie przyniósł większych ruchów i mimo próby wzrostów o poranku, w godzinach popołudniowych indeksy ze Starego Kontynentu zaczęły się osuwać i tuż przed zamknięciem handlu zdecydowana większość z nich znajduje się pod kreską. We wtorek słabo radzi sobie niemiecki DAX, który zniżkuje niemal 1%. Francuski CAC40 traci nieco ponad 0,5%, z kolei londyński FTSE100 oscyluje w rejonach poziomu odniesienia.

Jeśli chodzi o nasz polski parkiet, indeks dwudziestu największych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończył dzień w rejonach poziomu odniesienia. Warto jednak zauważyć, że indeks WIG20 wciąż pozostaje poniżej strefy oporowej, która znajduje się w rejonach 2230 pkt, o czym pisałem we wczorajszym komentarzu. Sytuacja techniczna nie wygląda więc najlepiej, przez co istnieje ryzyko pogłębienia przeceny. Wydaje się, że dopiero zamknięcie świecy dziennej powyżej poziomu 2270 pkt mogłoby zmienić sentyment na wykresie. Patrząc na poszczególne spółki, najgorzej poradziły sobie akcje CD Projekt, gdzie obserwowaliśmy ponad 4% przecenę. Sytuacja techniczna także tutaj nie wygląda tutaj najlepiej, ponieważ notowania pokonały dolne ograniczenie zawężającej się konsolidacji (trwającej od początku kwietnia), co rodzi ryzyko pogłębiania przeceny. Z kolei tuż przed zamknięciem handlu na plus wyróżniają się walory JSW (+3,5%) i Dino Polska (+2%).

Sesja za oceanem rozpoczęła się poniżej poziomu wczorajszego zamknięcia, na co wskazywał rynek kontraktów terminowych. Kontrakty na główne indeksy ruszyły w dół po godzinie 14:30, kiedy to poznaliśmy dane o inflacji producenckiej z USA, które w ujęciu miesięcznym pokazały przyspieszenie. Po 15:30, czyli zaraz po rozpoczęciu handlu mogliśmy obserwować próbę odreagowania, niemniej sprzedający nie dają za wygraną i w momencie przygotowywania tego komentarza amerykańskie indeksy znajdują się na sesyjnych minimach. Najwidoczniej inwestorzy obawiają się jutrzejszej decyzji Fed i ogłoszenia przyspieszenia taperingu, co nie jest najlepszą wiadomością dla rynku akcji. Oczywiście wszystko zależy od skali ograniczenia programu skupu aktywów, im bardziej jastrzębia decyzja, tym gorzej dla ryzykownych aktywów. O godzinie 17:00 najsłabiej radzi sobie Nasdaq, gdzie obserwujemy 1,7% przecenę. Ponad 1% traci S&P500, a Dow Jones zniżkuje około 0,5%.

Źródło: XTB / Łukasz Stefanik, Analityk Rynków Finansowych