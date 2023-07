Echo Investment w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów ofertą publiczną obligacji serii P, gdzie stopa redukcji wyniosła ponad 50%, rozpoczął ofertę publiczną dodatkowej serii P2 o łącznej wartości do 15 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki spółka przeznaczy na działania wspierające rozwój biznesu w kluczowych sektorach rynku nieruchomości.

„Właśnie sfinalizowana emisja zakończyła się znaczną nadsubskrypcją, co zdecydowało o przygotowaniu nowej oferty dla inwestorów indywidualnych. Ich zaufanie to jeden z istotnych fundamentów naszej działalności, a zarazem potwierdzenie doskonałej reputacji Echo Investment jako jednej z największych spółek deweloperskich działających w Polsce. Środki pozyskane z emisji obligacji serii P2 przyczynią się do wsparcia strategicznych celów, takich jak efektywne zarządzanie długiem spółki oraz rozwój biznesu w odpowiedzi na wymagania i popyt klientów w kluczowych segmentach rynku nieruchomości” – powiedział dyrektor ds. finansowania w Echo Investment Grzegorz Iwański, cytowany w komunikacie.

Pierwsza emisja z V programu emisji obligacji Echo Investment o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł zakończyła się złożeniem przez inwestorów zapisów na obligacje serii P o łącznej wartości przekraczającej 70 mln zł. Stopa redukcji wyniosła ponad 50%. W odpowiedzi na wysokie zainteresowanie, spółka rozpoczęła ofertę dodatkowej serii P2 o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł, podano.

Oprocentowanie czteroletnich obligacji serii P2 oparte będzie o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4%. Agentem oferującym Biuro Maklerskie PKO BP.

Zapisy na obligacje serii P2 potrwają do 18 lipca tego roku, przy czym okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku złożenia przez inwestorów zapisów na wszystkie oferowane obligacje serii P2.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 1,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews