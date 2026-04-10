Na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje komunalne Gminy Miasto Lębork. Emitent jest 162. podmiotem notowanym na rynku obligacji prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz 10. debiutantem na tym rynku w 2026 roku, podała GPW. Debiut potwierdza rosnącą aktywność jednostek samorządu terytorialnego na rynku długu oraz zainteresowanie wykorzystywaniem instrumentów rynku kapitałowego do zarządzania finansami publicznymi.

Gmina Miasto Lębork, jednostka samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego, w ramach debiutu na rynku Catalyst wprowadziła do obrotu obligacje komunalne o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Termin wykupu obligacji serii A25 przypada na 25 listopada 2032 roku, natomiast obligacje serii B25 zostaną wykupione 25 listopada 2037 roku. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 0,85 %, czytamy w komunikacie.

„Decyzja władz miasta o emisji obligacji i debiucie na rynku Catalyst to krok w stronę nowoczesnego oraz transparentnego zarządzania finansami publicznymi. Z jednej strony wzmacnia ona rozpoznawalność Lęborka na rynku kapitałowym, z drugiej – umożliwia pozyskanie środków na rozwój w sposób bardziej efektywny kosztowo niż w przypadku alternatywnych źródeł finansowania” – powiedział wiceprezes GPW Sławomir Panasiuk, cytowany w materiale.

Pozyskane środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym na przedterminową spłatę części zadłużenia.



Rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 roku, stanowi platformę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, w tym obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi. Dla jednostek samorządu terytorialnego Catalyst jest istotnym narzędziem pozyskiwania finansowania, umożliwiającym dywersyfikację źródeł kapitału, zwiększenie przejrzystości finansowej oraz budowanie długoterminowych relacji z inwestorami, przypomniała Giełda.

Źródło: ISBnews