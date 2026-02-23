Obligacje serii D KGHM Polska Miedź o łącznej wartości nominalnej 1,6 mld zł zadebiutowały na Catalyst. Spółka deklaruje, że będzie nadal aktywna na tym rynku.

„Środki pozyskane z emisji obligacji posłużą na realizację dużego portfela inwestycji, ale też na kapitał obrotowy. Będziemy nadal aktywni na tym rynku, postaramy się ustanowić kolejny rekord w zakresie wielkości czy parametrów [emisji]” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Piotr Krzyżewski podczas debiutu.

Jak podkreślił Krzyżewski w rozmowie z dziennikarzami, spółka bierze pod uwagę kolejne emisje obligacji, ale ich harmonogram „będzie jeszcze podlegał analizie”.

Jak dodała członek zarządu GPW ds. prawnych i regulacyjnych (COO) Dominika Niewiadomska-Siniecka, wartość nieskarbowych obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst przekroczyła 73 mld zł.

„Jednocześnie jednak udział obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw to 2,1% PKB, w porównaniu do ok. 35% w Europie” – podsumowała.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews