Grupa Muszkieterów zamknęła ubiegły rok z obrotami sieci Intermarche i Bricomarche – wraz ze stacjami paliw – w wysokości 11,4 mld zł, co oznacza wzrost o 4,3% r/r, podała spółka. Z optymizmem patrzy w przyszłość i podtrzymuje cel strategiczny, jakim jest przekroczenie progu 12 mld zł obrotu w 2026 roku.

W 2025 r. grupa oddała do użytku 14 nowych obiektów, w tym 13 placówek handlowych oraz jedną stację paliw, jednocześnie kładąc silny nacisk na cyfryzację i rozwój kanałów e-commerce, podkreślono.

„Rok 2025 był dla Grupy Muszkieterów okresem potwierdzenia siły naszego modelu biznesowego. Mimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego i presji w sektorze DIY oraz spożywczym, zwiększyliśmy po raz kolejny nasze obroty o blisko pół miliarda złotych, co jest dowodem na skuteczność strategii opartej na niezależności naszych przedsiębiorców i potwierdzeniem naszej bezkompromisowej walki o atrakcyjne ceny dla klientów” – powiedział prezes Grupy Muszkieterów w Polsce Sławomir Czarnecki, cytowany w komunikacie.

„Powrót Intermarché na ścieżkę ekspansji, dalsza konsolidacja pozycji Bricomarché jako trzeciego gracza na rynku DIY, a także dalsze inwestycje w ceny, rozwój e-commerce i nowoczesną logistykę to filary, które stanowią gwarancję utrzymania dynamiki systematycznego wzrostu” – uzupełnił dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce Marc Dherment.

Spółka przekazała, że sieć Intermarché w 2025 roku skoncentrowała swoje działania na budowaniu nowej jakości efektywności operacyjnej i wzmocnieniu modelu ekonomicznego. Postawiono na optymalizację procesów wewnętrznych oraz dalsze wzmocnienie wizerunku cenowego, co okazało się kluczowe w obliczu niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego i bezprecedensowej presji konkurencyjnej w polskim handlu spożywczym. Dzięki tej strategii szyld zdołał utrzymać dodatnią sprzedaż w ujęciu porównywalnym (LFL).

Kluczowym filarem rozwoju było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań handlowych, takich jak format Power 2.0 w kolejnych 13 sklepach sieci (łącznie koncept funkcjonuje w 55 placówkach) oraz intensywna rozbudowa marek własnych, wzbogaconych w minionym roku o 220 nowych produktów. Równolegle sieć znacząco wzmocniła zaplecze logistyczne poprzez budowę zaawansowanego centrum dystrybucyjnego w Dąbrowie Górniczej, wymieniono.

W minionym roku Intermarché utrzymało także pozycję lidera przymarketowych stacji paliw, zarządzając siecią 73 obiektów i odnotowując wzrost wolumenu sprzedaży o ponad 9%.

W najbliższych tygodniach planowane jest otwarcie nowych sklepów Intermarché w Zawierciu, Strzegomiu i Orzeszu, przekazano także.

Grupa Muszkieterów podkreśliła też, że w sektorze „dom i ogród” sieć Bricomarché zaprezentowała w 2025 roku wyjątkową odporność i skuteczność biznesową.

„Na tle wyraźnie hamujących inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, podczas gdy wielu rynkowych konkurentów zanotowało spadki, szyld utrzymał wysokie tempo wzrostu. Całkowita progresja sprzedaży na poziomie 7% bez wątpliwości plasuje Bricomarché jako jednego z najdynamiczniejszych szyldów na polskim rynku DIY. Marka skonsolidowała tym samym swoją pozycję trzeciego gracza w sektorze oraz lidera wśród niezależnych sklepów tej branży” – zaznaczono.

Istotnym motorem rozwoju było utrzymanie stabilnego tempa nowych otwarć oraz sukcesywne przyłączanie nowych placówek „pod znak” Bricomarché, w tym 3 sklepów sieci Jasam. Sieć postawiła także na ewolucję asortymentową, wprowadzając m.in. nowy koncept „Dekoracyjny Ogród” oraz rozwijając marki własne. Ten wzrost skali wspiera logistyka – sfinalizowano budowę trzeciej bazy w Nowym Modlinie.

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2025 r. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły 11,4 mld zł. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska.

Źródło: ISBnews