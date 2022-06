Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 24,51 mld zł w maju 2022 roku, tj. o 24,6% mniej niż rok wcześniej, podała giełda. Od początku roku łączne obroty wyniosły 148,06 mld zł i spadły o 5,2% r/r.

„W maju 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 24,5 mld zł, czyli o 24,6% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 14% r/r do poziomu 24,3 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 154,9 mln zł, o 18,1% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja wyniosła 57 432,29 pkt i była o 13,4% niższa niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w maju odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 56,8% r/r do 176,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 58% r/r i wyniosła 167,5 mln zł.

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju wyniósł 1 049,1 tys. szt., czyli o 31,1% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 34,5% r/r do poziomu 643,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 28,4% r/r do 132,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 130,5% r/r do 241,6 tys. szt.” – czytamy dalej.

W maju odnotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 8,4% r/r do 273 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 47,5% r/r do 89 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 96,9 mld zł wobec 99,6 mld zł rok wcześniej. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 213,7% r/r do 843,1 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 33,3 mld zł wobec 37,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 12% r/r.

„Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w maju br. 11,5 TWh, co oznacza spadek o 50,9% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 0,1% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 57,7% r/r do poziomu 8,7 TWh” – napisano też w komunikacie.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 16,1% r/r do 12,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 35% do 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 13,4% r/r do 11 TWh.

„Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (’białe certyfikaty’) , na rynku spot wyniósł 3,2 TWh, co oznacza wzrost o 15,9% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (’białe certyfikaty’) spadł o 6,3% r/r do poziomu 13,3 ktoe” – czytamy dalej.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 44,2% r/r do wolumenu 3,1 TWh.

Kapitalizacja 376 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w maju 2022 r. wyniosła 585,8 mld zł (128 mld euro). Łączna kapitalizacja 421 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1 165,2 mld zł (254,6 mld euro).

W maju br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.

Źródło: ISBnews