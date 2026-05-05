Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 52,1 mld zł w kwietniu 2026 r. (+17,1% r/r), podała Giełda.

„W kwietniu 2026 roku aktywność inwestorów na rynku akcji utrzymała się na wysokim poziomie. Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 52,1 mld zł, co oznacza wzrost o 17,1% r/r. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się o 15,3% r/r, osiągając poziom 49,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w arkuszu zleceń wyniosła 2,48 mld zł i była o 15,3% wyższa niż rok wcześniej” – czytamy w komunikacie.

Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia wyniosła 128 508,77 pkt i była o 30,2% wyższa niż przed rokiem.

„Na rynku NewConnect w kwietniu odnotowano istotny wzrost aktywności inwestorów. Łączna wartość obrotu akcjami zwiększyła się o 50,1% r/r do poziomu 179,9 mln zł, a wartość obrotów w ramach arkusza zleceń wzrosła o 55,2% r/r, osiągając 178,8 mln zł” – czytamy dalej.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w kwietniu wyniosła 16,8 mln zł, wobec 20,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także.

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w kwietniu wyniósł 0,7 mln szt., czyli o 29,7% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy zmniejszył się o 30,2% r/r do poziomu 469 tys. szt. Obroty kontraktami na waluty spadł o 45,4% r/r do 123,9 tys. szt., a

wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 1,7% r/r do 136,1 tys. szt.” – napisano też w informacji.

Zainteresowanie inwestorów poszczególnymi klasami instrumentów było w kwietniu 2026 roku wyraźnie zróżnicowane. Silne ożywienie widoczne było na rynku funduszy pasywnych, gdzie łączna wartość obrotów ETF oraz ETC wzrosła o 56,5% r/r i osiągnęła 572,9 mln zł. Jednocześnie wartość obrotu produktami strukturyzowanymi spadła o 5,7% r/r do poziomu 292,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec kwietnia 162 mld zł, wobec 136 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 17% r/r do poziomu 884,7 mln zł.

Na rynku Treasury BondSpot Poland łączna wartość obrotu obligacjami wyniosła 191,8 mld zł wobec 115,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 65,5% r/r.

Kapitalizacja 361 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec kwietnia 2026 roku 1,15 bln zł (269 mld euro). Łączna kapitalizacja wszystkich 402 spółek – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – sięgnęła 2,51 bln zł (588,7 mld euro), wymieniono w materiale.

W kwietniu 2026 roku na Głównym Rynku GPW zadebiutowały trzy spółki. Kwiecień przyniósł także dwa debiuty na rynku NewConnect, a na Catalyst odbyły się dwa debiuty obligacji.

Grupa Kapitałowa GPW to operator infrastruktury rynku kapitałowego i towarowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład Grupy wchodzą m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE), GPW Benchmark oraz BondSpot. GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews