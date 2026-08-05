Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 58,1 mld zł w lipcu 2026 r. (+41,8% r/r), podała Giełda.

„W lipcu utrzymała się wysoka aktywność na rynku akcji. Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wzrosła o 41,8% r/r do poziomu 58,1 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się o 43,8% r/r do poziomu 57,6 mld zł. Był to drugi najwyższy miesięczny poziom obrotów w historii rynku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w lipcu osiągnęła poziom 2,51 mld zł, co oznacza wzrost r/r o 43,8%” – czytamy w komunikacie.

Wartość indeksu WIG na koniec lipca wyniosła 147 400,90 pkt i była o 36,6% wyższa niż przed rokiem. Natomiast 31 lipca WIG20 ustanowił po blisko 19 latach nowy historyczny poziom 3 920,26 pkt. Indeks 20 największych spółek wzrósł już w tym roku o 23,12%, podkreśliła Giełda.

Na rynku NewConnect w lipcu łączna wartość obrotu akcjami spadła o 18,6% r/r do poziomu 178,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 19,4% r/r i wyniosła 176,9 mln zł.

Wartość obrotów akcjami na rynku GlobalConnect wyniosła w lipcu 22,9 mln zł, wobec 15,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W lipcu utrzymało się bardzo wysokie zainteresowanie inwestorów instrumentami ETF i ETC. Łączna wartość obrotów na tym rynku wzrosła o 165,5% r/r, osiągając 529,3 mln zł. Wyniki te pokazują, że instrumenty ETF, ETC i ETN pozostają ważnym segmentem GPW. Wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wyniosła w lipcu 272 mln zł zwiększając się o 12,6% r/r, podano także.

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu wyniósł 0,8 mln sztuk, co oznacza wzrost o 22,4% r/r. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w segmencie kontraktów na akcje, gdzie wolumen obrotu wzrósł o 97,6% r/r do poziomu 196,7 tys. sztuk. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy zwiększył się o 30,1% r/r do 502,0 tys. sztuk, natomiast wolumen kontraktów walutowych spadł o 44,7% r/r do 83,4 tys. sztuk” – czytamy dalej w materiale.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lipca 175,7 mld zł wobec 142,4 mld zł rok wcześniej. Wartość obrotu obligacjami w ramach arkusza zleceń spadła w lipcu o 57,5% r/r do poziomu 737,6 mln zł.

Na rynku Treasury BondSpot Poland wartość obrotu obligacjami wyniosła w lipcu 207,8 mld zł wobec 136,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 52,8% r/r.

W lipcu na Głównym Rynku GPW zadebiutowały trzy spółki. Z NewConnect na główny parkiet przeszły Adatex, deweloper prowadzący projekty mieszkaniowe głównie na Śląsku i w Zagłębiu, oraz NWAI Dom Maklerski, świadczący usługi rynku kapitałowego i wspierający firmy w pozyskiwaniu finansowania. Na GPW po ośmiu latach nieobecności powrócił Robyg, jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, realizujący inwestycje m.in. w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi, wymieniono także.

Łączna kapitalizacja wszystkich 403 spółek krajowych i zagranicznych notowanych Głównym Rynku na warszawskim parkiecie osiągnęła 2,92 bln zł.

Grupa Kapitałowa GPW to operator infrastruktury rynku kapitałowego i towarowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład Grupy wchodzą m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE), GPW Benchmark oraz BondSpot. GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews