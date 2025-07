Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 46,35 mld zł w czerwcu 2025 r. (+90,3% r/r), podała giełda.

„W czerwcu 2025 roku mieliśmy do czynienia z dalszymi wzrostami na rynku akcji na warszawskim parkiecie. Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 46,3 mld zł, co oznacza wzrost o 90,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 78,2% rok do roku do poziomu 43,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 2,16 mld zł, co również oznacza wzrost o 78,2% w porównaniu do poprzedniego roku. Na koniec czerwca wartość indeksu WIG wyniosła 104 691,71 punktów i wzrosła od początku roku o 31,6%” – czytamy w komunikacie.

Łącznie w całym I półroczu br. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku wzrosła o 44,1% r/r do 252,63 mld zł.

„Na rynku NewConnect łączna wartość obrotu akcjami wyniosła w czerwcu 309,0 mln zł, co oznacza wzrost o 221,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 198,2% rok do roku i osiągnęła poziom 280,5 mln zł” – czytamy dalej.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami wyniosła w czerwcu 10,2 mln zł, wobec 0,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano także.

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu 2025 roku wyniósł 1,2 mln sztuk, co stanowi spadek o 36,9% w porównaniu do czerwca 2024 roku. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 28,1% r/r do poziomu 640,2 tys. sztuk. Wolumen obrotu kontraktami na waluty zmniejszył się o 59,7% r/r do poziomu 325,8 tys. sztuk. Wzrost odnotowano natomiast w przypadku kontraktów na akcje, których wolumen osiągnął poziom 188,8 tys. sztuk, więcej o 40,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego” – napisano też w informacji.

Rynek Produktów Strukturyzowanych i ETF-ów W czerwcu 2025 roku wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wyniosła 230,9 mln zł i wzrosła o 10,6% r/r. Łączna wartość obrotów ETF oraz ETC osiągnęła poziom 189,9 mln zł, co oznacza wzrost o 67,9% r/r.

Na koniec czerwca 2025 roku wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wyniosła 135,3 mld zł wobec 116,4 mld zł w tym samym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 1,7% r/r i wyniosła 578,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na rynku Treasury BondSpot Poland wyniosła 107,0 mld zł, co oznacza wzrost o 27,7% r/r.

Kapitalizacja 365 spółek krajowych notowanych na głównym rynku GPW wyniosła na koniec czerwca 2025 roku 951 mld zł (224,2 mld euro). Łączna kapitalizacja wszystkich 408 spółek – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – sięgnęła 2 040,7 mld zł (481,1 mld euro), wymieniono w materiale.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

