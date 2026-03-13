Wirtualna Polska Holding w procesie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziła testy na utratę wartości, które wykazały konieczność dokonania odpisu w wysokości 150 mln zł w związku z działalnością spółki zależnej Szallas Group, podała WP Holding. Odpis obniży skonsolidowany wynik EBITDA, a także skonsolidowany wynik netto Grupy w IV kw. 2025 roku. Jednocześnie Grupa podkreśla, że w Szallas Group doszło do zmian biznesowych i personalnych.

„W związku z tym, że CGU [ośrodek wypracowujący środki pieniężne] Szallas Group, osiąga wyniki słabsze od poprzednich prognoz, przeprowadzone testy na trwałą utratę wartości wykazały konieczność dokonania odpisu wartości testowanych aktywów (wartości firmy, ang. goodwill), w wysokości 150 mln zł. Wśród głównych czynników przyczyniających się do utraty wartości zarząd zidentyfikował m.in. migrację na wadliwą platformę technologiczną, zbyt wolną transformację modelu biznesowego spółki w Polsce z działalności ogłoszeniowej do rezerwacyjnej, niewłaściwe rekrutacje, błędną decyzję o centralizacji funkcji, a dodatkowo m.in. zbyt niskie historycznie wydatki na marketing wizerunkowy, rosnące koszty pozyskania użytkownika w internecie (w szczególności w ekosystemie Google) oraz ograniczenie programów rządowego dofinansowania wyjazdów krajowych na Węgrzech i w Rumunii” – czytamy w komunikacie.

Szallas Group prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w oferowaniu usług turystycznych, koncentrując się na turystyce krajowej, głównie na rynkach węgierskim, polskim, czeskim oraz rumuńskim. W portfolio Grupy znajdują się takie marki jak Szallas, Nocowanie, Travelminit, Hotely.cz, Spa.cz oraz Litoralul Romanesc.

„Jednocześnie spółka informuje, iż w Szallas Group doszło do zmian biznesowych i personalnych, w tym zmian na poziomie wyższej kadry zarządzającej, m.in. doszło do zakończenia współpracy z VP e-commerce WP Holding, pełniącym jednocześnie obowiązki CEO Szallas Group z końcem listopada 2025” – czytamy także.



Zmiany te dotyczą między innymi: (i) ograniczonej redukcji zatrudnienia obejmującej ok. 70 osób, co stanowi niespełna 15% całkowitego zatrudnienia w Szallas Group, (ii) przyśpieszenie sposobu rozwoju platformy technologicznej poprzez rozpoczęcie współpracy z zewnętrznym dostawcą; (iii) uproszczenie portfolio produktów poprzez zamknięcie niestrategicznych linii biznesowych; (iv) zbudowanie nowej struktury zarządczej, wymieniono.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lutym 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews