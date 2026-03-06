Polska Grupa Energetyczna (PGE) w toku prac nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2025 zidentyfikowała konieczność ujęcia odpisu aktualizującego wartość pożyczki udzielonej przez PGE spółce zależnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), podała PGE. Wartość odpisu wyniesie 12,05 mld zł i jest równa wartości nominalnej transz wypłaconych w ramach w/w pożyczki do 31 grudnia 2025 roku.

„Odpis wynika z obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej PGE GiEK (w tym m.in. przewidywany w długim terminie ujemny wynik EBITDA) wpływającej na tzw. wartość odzyskiwalną udzielonej pożyczki. […] Wartość odpisu obniży jednostkowy zysk brutto PGE za rok 2025, bez wpływu na jednostkowy wynik EBITDA. Ujęcie odpisu nie będzie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE za rok 2025” – czytamy w komunikacie.

Utworzenie odpisu ma charakter niegotówkowy, jednak ewentualny brak spłaty pożyczki przez PGE GiEK (o ile nastąpi) będzie oznaczał brak przepływu gotówki na rzecz PGE. Ostateczna wartość odpisu zostanie zaprezentowana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PGE za 2025 rok, podlegającym badaniu przez biegłego rewidenta.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 64,48 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews