Enea dokonana odpisów aktualizujących w sprawozdaniach jednostkowym i skonsolidowanym za 2025 r. w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów oraz zwiększy rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia, podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy wynik EBITDA zostanie zmniejszony o ok. 162 mln zł, zysk brutto o ok. 1 502 mln zł, a zysk netto o ok. 1,37 mld zł.

„Łącznie, wszystkie opisane poniżej zdarzenia wpłyną na:

– jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea SA za 2025 rok poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 205 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 763 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 712 mln zł,

– skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea (GK Enea) za 2025 rok poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 162 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 1 502 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 1 365 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że dokonanie odpisów aktualizujących obejmuje w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2025 rok:

– wartość posiadanego pakietu akcji spółki Enea Elektrownia Połaniec SA w wysokości ok. 115 mln zł,

– wartość posiadanego pakietu udziałów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w wysokości ok. 381 mln zł,

oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2025 rok wartość aktywów wytwórczych spółek zależnych:

– Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w wysokości ok. 579 mln zł,

– Enea Elektrownia Połaniec SA w wysokości ok. 201 mln zł.

Ponadto, Enea oszacowała wartość godziwą rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie i zidentyfikowana została konieczność ujęcia odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych w wysokości ok. 522 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2025 rok.

„Powyższe zdarzenia, dotyczące przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea SA za 2025 rok poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 496 mln zł oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Enea za 2025 rok poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 1 303 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego GK Enea o ok. 1 203 mln zł” – czytamy dalej w materiale.

Dodatkowo, zidentyfikowana została konieczność zwiększenia rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia w segmencie obrotu o ok. 267 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2025 rok i o ok. 200 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea za 2025 rok.

„Zwiększenie rezerwy ma na celu odzwierciedlenie wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych w związku z realizacją umów kompleksowych zawartych z prosumentami, których mikroinstalacje zostały przyłączone do sieci w terminie do 31 marca 2022 roku.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za 2025 rok poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 205 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 267 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 216 mln zł oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Enea za 2025 rok poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 162 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 200 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 162 mln zł” – przekazano dalej w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 31,24 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews