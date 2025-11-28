LPP dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów o łącznym, szacowanym wpływie na skonsolidowany i jednostkowy wynik netto za III kw. br. wysokości ok. 788 mln zł, podała spółka. Powodem jest otrzymanie informacji o braku zdolności inwestorów do wykonania zobowiązania do zapłaty III i IV raty ceny za udziały w rosyjskiej Re Trading.

„Zarząd LPP […] informuje o doręczeniu mu […] pism od General Consulting Services – FZCO z siedzibą w Dubaju (GCS) i Far East Services – FZCO z siedzibą w Dubaju (FES) (oba podmioty łącznie zwane dalej inwestorami), będących akcjonariuszami OOO Re Trading spółki prawa rosyjskiego z siedzibą w Moskwie (Re Trading), informujących o braku zdolności inwestorów do wykonania zobowiązania do zapłaty III i IV raty ceny za udziały w Re Trading (w łącznej wysokości 94,8 mln USD), która powinna być płatna odpowiednio do dnia 25 grudnia 2025 r. oraz do dnia 25 grudnia 2026 r., a także o braku zdolności Re Trading do uregulowania zobowiązań wobec swoich dostawców” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Re Trading przyczyną braku możliwości wykonania ww. zobowiązań ma być trudna sytuacja finansowa Re Trading, niepowodzenie działań restrukturyzacyjnych oraz brak możliwości pozyskania finansowania od rosyjskich banków, podano także.

W związku z tym zarząd LPP uznał, iż w świetle tych informacji ocena wartości wierzytelności spółki wobec inwestorów oraz Re Trading na gruncie obowiązków i zasad zawartych w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 36 nakazuje dokonanie przez spółkę odpisów aktualizujących wartość aktywów:

a) należności handlowych od agentów zakupowych – w wysokości ok. 547 mln zł;

b) należności z tytułu sprzedaży spółki rosyjskiej – w wysokości ok 241 mln zł.

Różnica między pozostałą do zapłaty ceną sprzedaży za udziały w Re Trading a wysokością odpisu wynika z dotychczasowego ujęcia w księgach spółki wartości tej wierzytelności z dyskontem, dodano.

„Tym samym, łączny szacowany wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany i jednostkowy wynik netto spółki i Grupy LPP SA za trzeci III 2025 roku wyniesie ok. 788 mln zł” – czytamy dalej.

Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie wpływają w żaden sposób ani na kondycję finansową spółki oraz jej plany rozwojowe, ani na realizację zasad przyjętej polityki dywidendowej (w tym przyszłą rekomendację zarządu spółki odnośnie do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025), podkreśliło LPP.

Spółka od momentu dezinwestycji rosyjskiej części biznesu w maju 2022 r. odzyskała z tego kierunku blisko 2,6 mld zł, łącznie z tytułu sprzedanych towarów i udziałów spółki rosyjskiej, czytamy także.

W doręczonych oświadczeniach inwestorzy poinformowali ponadto, iż nie zamierzają skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów w Re Trading, (tj. opcji put, która została opisana 13 grudnia 2024 r.), w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień 25 grudnia 2025 r. Kolejnym oknem, w którym z formalnego punktu widzenia możliwe byłoby złożenie przez inwestorów oświadczenia o zamiarze skorzystania z opcji put, będzie okres 4 tygodni poprzedzających 25 grudnia 2026 r.

Jednocześnie LPP podtrzymuje ocenę, że realizacja opcji put przez inwestorów pozostaje mało prawdopodobna ze względu na uwarunkowania geopolityczne oraz prawne wymagania uniemożliwiające przeniesienie udziałów w Re Trading na spółkę bez zgody władz rosyjskich, której uzyskanie jest skrajnie mało prawdopodobne, jako że Polska jest uznawana przez Federację Rosyjską za „nieprzyjazne państwo”.

LPP podtrzymuje przy tym stanowisko, iż nawet gdyby opcja put została skutecznie zrealizowana przez inwestorów, to spółka nie będzie prowadzić działalności w Rosji (w takim przypadku zakłada zamknięcie spółki rosyjskiej i całkowity odpis jej wartości).

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews