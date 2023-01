W dniu dzisiejszym na GPW panuje schłodzenie nastrojów po „Rajdzie Trzech Króli”, który miał miejsce w poniedziałek i we wtorek. Rajdzie zapoczątkowanym przez pozytywne dane dotyczące planowanego otwarcia się chińskiej gospodarki, i podtrzymany przez wczorajszą wypowiedź szefa FED Jerome Powella, którą można podsumować „nihil novi sub sole”. To z kolei zostało pozytywnie odebrane m.in. przez inwestorów zagranicznych, co spowodowało napływ kapitału na GPW i wywindowanie akcji między innymi banków. Dzisiaj w największym stopniu tracą na wartości akcje LPP, mBanku i Grupy Kęty.

Ciekawe informacje spółkowe napłynęły m.in.z Grupy InPost, która w ostatnim czasie odnotowuje dynamiczne wzrosty. Przyczyn wzrostu kursu akcji InPost od końca października można upatrywać w zarówno w sytuacji makro, jak i czynnikach specyficznych dla spółki. Po pierwsze na pozytywny sentyment do spółki wpływa ogólna poprawa nastrojów giełdowych spowodowana spadającą inflacją i nadziejami na rychłe zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych. Po drugie rynek pozytywnie odbiera podwyżkę cen usług dla Allegro, która w listopadzie wyniosła ok 12%, co pomoże utrzymać marżowość w otoczeniu wysokiej inflacji. Ponadto prezes spółki zapowiedział, że w 2023 roku nastąpi podwyżka cen usług inpostu dla klientów we wszystkich krajach, w których operuje spółka, co również jest pozytywną informacją z punktu widzenia generowania wyniku. Co więcej, spółka podała dobre wyniki dotyczące działalności operacyjnej w 2022r. – liczba przesyłek obsłużonych przez InPost wzrosła o 44% r/r, przy czym wolumen przesyłek na rynkach międzynarodowych wzrósł o 153% do 236,5 mln sztuk. Dobre wyniki ekspansji zagranicznej, podnoszenie cen oraz utrzymanie stabilnego wzrostu na rynku polskim składa się na pozytywny obraz możliwości stojących przed spółką w 2023r. Czynnikiem ryzyka może być ograniczenie popytu spowodowane widmem wystąpienia recesji.

Najważniejszą informacją jutrzejszego dnia będzie o 14:30 odczyt inflacji CPI za grudzień w USA, która może ponownie pozytywnie zaskoczyć, co będzie stanowiło asumpt do dalszych wzrostów. Płytka recesja porównywalna do tej z 2000 roku zdaje się być już uwzględniona w cenach spółek z indeksu S&P 500, niemniej jednak pozostaje znaczna przestrzeń do negatywnego zaskoczenia. Jednak, póki co rynek zdaje się ignorować oznaki nadchodzącej recesji i skupiać zdecydowaną większość swojej uwagi na inflacji.

Źródło: XTB / Maciej Kietliński