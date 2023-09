OEX odnotował 15,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 87,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 20,76 mln zł wobec 20,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 39,23 mln zł był o 9,9% wyższy niż w roku ubiegłym.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 347,7 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 329,31 mln zł rok wcześniej.

„Przychody Grupy w okresie pierwszego półrocza 2023 roku wyniosły 347 696 tys. zł i były wyższe o 5,6% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej wyniosły w tym okresie 327 869 tys. zł, co stanowi wzrost rok do roku o 6,9%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 20 764 tys. zł co stanowi wzrost rok do roku o 0,9%. Niewielkiemu pogorszeniu uległ wskaźnik rentowności zysku na działalności operacyjnej, wyniósł on 6,0% w pierwszym półroczu 2023 roku, w porównaniu z 6,3% w analogicznym okresie 2022 roku” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody segmentu zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 111 148 tys. zł i były wyższe o 9,2% w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost przychodów wynika głównie z wyższej liczby zawartych umów z klientami abonamentowymi i wyższych przychodów z tytułu prowizji od operatorów telekomunikacyjnych, podano.

Segment wsparcia sprzedaży osiągnął w pierwszym półroczu 2023 roku przychody na poziomie 132 813 tys. zł, co stanowi spadek o 2,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Przychody segmentu stanowiły w pierwszym półroczu 2023 roku 38,2% łącznych przychodów Grupy, wobec 41,1% w roku ubiegłym, podano również.

Segment eCommerce services osiągnął w pierwszym półroczu 2023 roku przychody w wysokości 95 246 tys. zł. Były one wyższe o 9,9% r/r. Przychody segmentu eCommerce services stanowiły w pierwszym półroczu 2023 roku 27,4% łącznych przychodów Grupy, wobec 26,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

„Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy wyniósł w pierwszym półroczu 2023 roku 39 225 tys. zł i był o 9,9% wyższy niż w roku ubiegłym. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, EBITDA za pierwsze półrocze 2023 rok wyniosła 26 059 tys. zł i była o 3,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 19,93 mln zł wobec 101,1 mln zł zysku rok wcześniej.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell). Miała 689 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

Źródło: ISBnews